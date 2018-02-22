Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4514 от 22.02.2018 под заголовком: Белый рыцарь «Норникеля»

Белый рыцарь «Норникеля»

Юмашев проконтролирует Потанина и Дерипаску
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Валентин Юмашев, руководивший администрацией президента при Борисе Ельцине, может стать новым миротворцем в споре крупнейших владельцев «Норникеля» – президента компании Владимира Потанина и Олега Дерипаски. Об этом говорится в документах, представленных в Высокий суд Лондона.

Абрамович продает большую часть пакета в «Норникеле» – 4% из 6,3%, которыми он владеет вместе с партнером по Evraz Александром Абрамовым. Bonico Holdings Co Ltd. Потанина предложила ей продать 4% акций «Норникеля» за $1,47 млрд. Эта сумма предполагает 11%-ную премию к закрытию торгов 15 февраля (на следующий день стало известно о споре акционеров, и котировки обвалились). По условиям акционерного соглашения Crispian, в свою очередь, предложила крупнейшим акционерам «Норникеля» – UC Rusal и Whiteleave – право выкупить бумаги на тех же условиях, что предложены Bonico. Оба акционера оферту приняли и по условиям акционерного соглашения могут выкупить бумаги пропорционально долям в «Норникеле».

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