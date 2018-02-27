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Затопленную шахту «Северная» законсервируют на семь лет

Шахта «Северная» компании «Воркутауголь» (угольное предприятие «Северстали»), где в феврале 2016 г. произошло несколько взрывов метана и погибли 36 человек, будет оставаться законсервированной в течение семи лет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

Работы по консервации шахты проводятся в соответствии с экспертизой промышленной безопасности, уточнили в пресс-службе. Шахта будет законсервирована на срок семь лет «мокрым» способом (она останется затопленной водой).

«Часть полей шахты "Северная" планируется отрабатывать через граничащие с ними поля шахты "Комсомольская" ориентировочно с 2020 г.», – уточнил представитель компании.

Авария на шахте «Северная» произошла в феврале 2016 г., она унесла жизни 36 человек. «Северсталь» решила затопить шахту (на это потратила 500 млн руб.), в ней осталось оборудование на $62 млн. Еще $2 млн «Северсталь» потратила на выплаты семьям погибших и пострадавшим.

Причину аварии установить не удалось из-за затопления шахты. В июле Ростехнадзор выдвинул три версии. Основная – взрыв метановоздушной смеси, который произошел возле бурового оборудования «из-за некачественной изоляции выработанного пространства и возможного повреждения электрокабелей». К взрыву могло привести плохое проветривание шахты, а также скопление метана и искры от резцов горного оборудования или обвал.

Техническая комиссия, расследовавшая аварию, пришла к выводу, что все возможные версии причин трагедии так или иначе связаны с человеческим фактором – нарушениями регламентов работ, говорил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Спасательные работы на шахте компании «Воркутауголь»