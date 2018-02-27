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ФАС согласовала Mail.ru Group покупку киберспортивного холдинга ESForce

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Mail.ru Group о покупке киберспортивного холдинга ESForce, соответствующее решение опубликовано на сайте ФАС.

«По результатам рассмотрения ходатайства ФАС России установлено, что сделка, заявленная в указанном ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции», – говорится в материалах антимонопольной службы.

Mail.ru Group ходатайствовала о покупке 10 российских юрлиц. Все эти компании входят в киберспортивный холдинг ESForce, подтвердили ТАСС в пресс-службе интернет-компании.

Mail.ru Group в конце января сообщила о покупке 100% ESForce у Антона Черепенникова и Highland Falls Investment за $100 млн. Сделку планируется закрыть в I квартале 2018 г. В конце года акционеры компании получат дополнительную выплату, сумма которой будет зависеть от выполнения финансовых целей, ее размер может составить около $20 млн.

Один из крупнейших киберспортивных холдингов в мире ESforce создан на базе киберспортивной команды Virtus.pro, в которую несколько лет назад инвестировала более $100 млн USM Holdings Алишера Усманова. Бизнесмен также является акционером Mail.ru Group.

В конце 2017 г. Mail.ru Group объявила о запуске собственной профессиональной киберспортивной лиги. Ее первой дисциплиной станет онлайн-шутер Warface, по которой компания с 2013 г. проводит турнир Warface Open Cup.