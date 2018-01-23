Mail.ru Group выкупила киберспортивный холдинг ESforce у своего акционера Алишера Усманова

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Усманов в интервью «Ведомостям» называл киберспорт потенциально очень прибыльным бизнесом «Counter-Strike»

ESforce – один из крупнейших киберспортивных холдингов в мире. Он был создан на базе киберспортивной команды Virtus.pro, в которую несколько лет назад инвестировала USM Holdings Алишера Усманова – он также является совладельцем «Мегафона», акционера Mail.ru Group. Впрочем, сейчас в сообщении компаний он не указан как владелец ESforce. Совладельцами ESforce являются партнер Усманова по киберспорту Антон Черепенников и фонд Highland Falls Investment. Представитель USM уточнил, что это один из специализированных инвестфондов USM. Черепенников сохранит должность директора ESforce.

Сейчас ESforce принадлежат 14 сайтов, 209 групп в социальных сетях, студия аналитики и видеопродакшена RuHub. В 2017 г. аудитория холдинга составила 116 млн пользователей, количество сессий достигло 440 млн, пользователи стриминговых платформ просмотрели более 120 млн часов онлайн-трансляций. Также ESforce принадлежат компании по организации международных турниров, созданию контента и сетевой ритейлер товаров с киберспортивной тематикой.

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