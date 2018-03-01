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Выходец из «Базового элемента» стал управляющим партнером инвесткомпании А1

Андрей Елинсон назначен на должность управляющего партнера А1 (вместе с Альфа-банком входит в «Альфа-групп»), сообщает инвестиционная компания.

А1 меняет модель своей работы и трансформируется в партнерство - партнеры получат возможность не только инвестировать в проекты, которыми компания занимается на рынке специальных ситуаций, но и смогут более оперативно и автономно принимать инвестиционные решения, указывают в А1.

«Мы будем не только сфокусированы на защите прав миноритарных акционеров, но также будем активно смотреть на другие направления работы в рамках специальных ситуаций, в частности, у нас есть хороший опыт по работе с непрофильными банковскими активами, - приводит компания заявление Елинсона. - Уверен, что новая модель позволит А1 не только сохранить лидерские позиции на рынке, но и расширить спектр предоставляемых нами инвестиционных услуг».

Занимавший должность и. о. президента А1 Андрей Тясто покинул компанию, чтобы сосредоточиться на собственных проектах, отмечается в сообщении.

Елисон перешел на новую должность с позиции директора по управлению активами CTF. До этого топ-менеджер работал заместителем гендиректора «Базового Элемента» Олега Дерипаски, где отвечал за вопросы, связанные с управлением компаниями в авиационной, строительной, машиностроительной, финансовой и других отраслях.

Елинсон является членом набсовета «Альфа-групп», входит в совет директоров ABH Holdings S.A. и совет директоров Альфа-банка, а также в набсовет X5 Retail Group, совет директоров «Альфастрахование», совет директоров УК «Росводоканал» и совет директоров Rissa Investments Limited (группа IDS Borjomi International).