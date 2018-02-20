Экс-президент А1 Михаил Хабаров арестовал активы совладельца «Деловых линий» на $153 млн

Группа компаний «Деловые линии» – один из крупных игроков на рынке автомобильных грузоперевозок Евгений Разумный / Ведомости

Бывший президент А1, а ныне председатель совета директоров «Деловые линии» Михаил Хабаров требует вернуть ему возможность стать совладельцем транспортно-логистической компании. Владелец перевозчика Александр Богатиков обязался предоставить ему такое право. Но из-за недавних изменений в структуре собственности компании теперь это невозможно, считает Хабаров. Поэтому окружной суд Никосии (Кипр) по его требованию наложил арест на активы Богатикова на общую сумму $153 млн.

В январе 2018 г. 100% ООО «Деловые линии» (а также ряда других активов одноименной группы) получило ООО «0578 холдинг», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Наибольшая доля в «Деловых линиях» – 43% через ООО «АБ групп» - принадлежит сооснователю перевозчика Александру Богатикову. Остальные доли контролируют несколько физических лиц. Среди них – Татьяна Башмакова, бывший гендиректор «Нафта Ко» Сулеймана Керимова (компания ликвидирована в 2010 г.). Она контролирует 12,5% «Деловых линий».

Группа компаний «Деловые линии» – один из крупных игроков на рынке автомобильных грузоперевозок. У нее 4000 автомобилей, 575 000 кв. м складских площадей, указано на сайте компании. «Деловые линии» работают в пяти странах – в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Выручка в 2016 г. (более поздних данных нет) составила 21,6 млрд руб., прибыль – 161,8 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

По данным «СПАРК-Интерфакса», ранее ООО «Деловые линии» принадлежала кипрской «Доглемор трейд». Ею владели Богатиков и бывший президент А1 Михаил Хабаров. Их доли не раскрывались.

Хабаров и «Деловые линии»

Хабаров до 2014 г. несколько лет руководил инвестиционным подразделением «Альфа групп» А1. В 2015 г. он был назначен председателем совета директоров «Деловых линий». Тогда же компания сообщила, что топ-менеджер стал ее совладельцем. «Это была не покупка доли. Использовался инструмент, дающий права в отношении «Деловых линий», – пояснил «Ведомостям» Михаил Хабаров. Какой инструмент и на какую долю компании он был рассчитан, он не раскрыл. По словам источника, знакомого с условиями сделки, речь шла о доле, превышающей блокирующий, но меньшей контрольного пакета.

В августе 2017 г. начались изменения в структуре владения «Деловых линий» и ее текущая конфигурация делает невозможным выполнение предыдущих обязательств, отметил Хабаров. По его словам, для него заблокирован доступ к информации и сотрудникам «Деловых линий».

Сейчас Хабаров пытается восстановить права в отношении «Деловых линий». Он и принадлежащая ему компания Caledor Consulting Limited обратились с заявлением в окружной суд Никосии (Кипр). В соответствии с приказом суда в качестве обеспечительной меры наложен арест на доли некоторых компаний в группе «Деловые линии» и другие активы Александра Богатикова на общую сумму $153 млн. («Ведомости» ознакомились с копией документа). Хабаров говорит, что по-прежнему заинтересован в развитии «Деловых линий», считая российский логистический рынок одним из самых перспективных в мире. «Страна огромная, а сам рынок неконсолидирован, что дает возможность создания компании-лидера, - поясняет он. - Кроме того, технологии настолько быстро развиваются, что рынок в ближайшие три-пять лет сильно изменится, и я хочу в этом поучаствовать».

По всей видимости, у Хабарова было право на долю в кипрской компании, например, через квази-опцион или конвертируемые облигации, думает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

Кипрские обеспечительные меры - распространенная мера защиты в сложных корпоративных спорах, продолжает Тертычный. Они работают через механизм преследования тех, кто нарушит эти меры, - у них могут быть изъяты активы, находящиеся в кипрской юрисдикции, поясняет он. Добиться обеспечительных мер в суде Кипра достаточно легко, они могут быть приняты без вызова второй стороны, но на короткий срок - примерно на месяц, продолжает Тертычный. В течение этого срока суд будет ждать объяснений другой стороны, почему обеспечительные меры нужно снять. В дальнейшем дело может быть рассмотрено в лондонском суде или кипрском. Исход спора будет зависеть от того, сможет ли Хабаров доказать, что у него было право на часть компании и оно было нарушено, отмечает Тертычный. Если ему это удастся, то суд может обязать компенсировать понесенные им убытки - это основной механизм, говорит юрист.

Представитель «Деловых линий» от комментариев отказался.