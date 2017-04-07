Линия защиты

Соучредителю ООО «Деловые линии» Александру Богатикову предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает Следственный комитет РФ. Богатиков добровольно явился к следователю 4 апреля. СКР расследует уголовное дело по факту уклонения руководством «Деловых линий» от уплаты налогов на сумму более 1 млрд руб. (ч. 2 ст. 199 УК, предусматривает лишение свободы до шести лет). К преступлению причастен Богатиков, считают в комитете. В середине марта он был объявлен в розыск. 17 марта комитет вынес постановление о привлечении Богатикова в качестве обвиняемого, однако в назначенное время он не явился, об уважительных причинах своей неявки не сообщил, объяснили в СКР. По данным компании, Богатиков не смог прийти 17 марта из-за занятости адвоката, но следователю было направлено ходатайство о переносе явки на 20 марта. Он приходил с адвокатом 20 и 21 марта, но его не приняли. Вчера недоразумение, связанное с объявлением Богатикова в розыск при его постоянных явках в ГСУ СК РФ, было устранено, сообщает пресс-служба «Деловых линий».

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