«Лукойл» сменил главного бухгалтера компании

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Четыре российских канала объявили о запуске совместного онлайн-проекта

Российские медиахолдинги АО «Первый канал», ФГУП ВГТРК, ЗАО «Национальная медиа группа» и ООО «СТС Медиа» объявили о завершении процесса формирования юридической структуры ООО «Витрина ТВ». Каждый из участников получил по 25% компании.

Единая техническая платформа будет использоваться для интернет-трансляций, рассказали ранее «Ведомостям» сотрудники двух каналов. Российские телехолдинги более двух лет обсуждали запуск такого общего плейера.

В декабре прошлого года все эти холдинги подписали меморандум о принципах взаимодействия на первом этапе запуска «Витрины». «Фокусом первого этапа проекта является линейное вещание в цифровой среде», — отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Платформа «Витрины» базируется на технологических решениях четырех каналов, доработанных с учетом современных высоких стандартов вещания, говорится в сообщении.