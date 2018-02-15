Алекперов столкнулся с «дополнительными сложностями» из-за «кремлевского доклада»

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Вагит Алекперов отметил, что «реальных проблем» нет
Сергей Портер / Ведомости
Банки стали внимательнее проверять транзакции совладельца и президента «Лукойла» Вагита Алекперова после того, как он попал в так называемый «кремлевский доклад» минфина США - список российских чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к Кремлю. Об этом рассказал сам Алекперов на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает «Интерфакс».
«Конечно, дополнительные сложности появились - банки более тщательно подходят к моим транзакциям, дополнительную информацию требуют. Даже при процедурных транзакциях», - рассказал бизнесмен.
«В любом случае это будет осложнять финансовые операции и мои личные, и компании», - отметил Алекперов. В то же время он добавил, что «реальных проблем» из-за доклада минфина США у него нет. Предпринимать что-то миллиардер не планирует: повлиять на включение в список или исключение, по его мнению, невозможно.
«Это плохо, что такие списки появились», - заключил президент «Лукойла».
Алекперов занимает 6-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $14,5 млрд. «Лукойл» находится под американскими санкциями, сам Алекперов - нет. Но он попал в так называемый «кремлевский доклад», который опубликовал минфин США в конце января.
Всего неделю назад Алекперов говорил, что пока банкиры не запрашивали у компании дополнительные документы из-за его попадания в список. По его словам, попадание в список не влечет за собой ничего хорошего и приведет к тому, что партнеры будут более осторожны. В частности, проблемы могут быть при оформлении кредитов и привлечении средств для проектов «Лукойла», объяснял он. По его словам, сам факт существования этого списка – «уже негатив».
«Кремлевский доклад» – это список российских чиновников и бизнесменов, которых американские власти считают приближенными к Кремлю. Всего в нем 210 человек. Попадание в доклад не несет за собой каких-либо ограничений или санкций. Однако министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что они обязательно последуют в ближайшее время.
Включение в доклад российских миллиардеров уже сказалось негативно на бизнесе некоторых из них, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Один из фигурантов списка рассказал агентству, что пострадала его репутация. Другой упомянул об опасениях о судьбе сделки с иностранными партнерами, которую планируется закрыть в ближайшие месяцы.
Однако публично многие фигуранты списка говорили, что не заметили никаких изменений. Например, основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что список никак не повлиял на способности компании привлекать финансирование в банках. «Кто-то в кремлевском пуле, кто-то - в кремлевском списке. Звучит престижно. Раз попал, надо оставаться», - сказал Потанин. Председатель ВЭБа Сергей Горьков предложил относиться к санкциям США «как к дождю».
Президент Сбербанка Герман Греф назвал попадание в «кремлевский доклад» неизбежным злом, но отметил, что пока ничего не изменилось. Председатель правления ВТБ Андрей Костин также заявлял, что изменений пока нет. Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман отметил, что попадание было неизбежным, но затруднился ответить на вопрос о возможных последствиях. Вряд ли это поможет развитию бизнеса, добавлял он.
Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»
Михаил Метцель / ТАСС
Председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов
1/95
Михаил Метцель/ТАСС
Бизнесмен Роман Абрамович
2/95
Mikhail Klimentyev / RIA-Novosti / AP
Бизнесмен Араз Агаларов
3/95
Сергей Портер / Ведомости
Бизнесмен Фархад Ахмедов
4/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов
5/95
Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин
6/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев
7/95
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
8/95
Владимир Гердо/ТАСС
Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов
9/95
Максим Стулов / Ведомости
Банкир Роман Авдеев
10/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Альфа-банка Петр Авен
11/95
Денис Гришкин / Ведомости
Елена Батурина
12/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Миноритарий «Магнита» Алексей Богачев
13/95
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Генеральный директор и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов
14/95
Максим Стулов / Ведомости
Основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский
15/95
Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета директоров компаний «Трансмашхолдинг» и «Кузбассразрезуголь» Андрей Бокарев
16/95
Денис Гришкин / Ведомости
Президент инвестиционного холдинга Finstar и владелец холдинга Ritzio Entertainment Group (сеть казино «Вулкан») Олег Бойко
17/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов
18/95
Сергей Савостьянов/ТАСС
Президент компании «Русал» Олег Дерипаска
19/95
Максим Стулов / Ведомости
Гендиректор EDC Александр Джапаридзе
20/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ИФД «Капиталъ» Леонид Федун
21/95
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец «Мой банк», бывший сенатор Глеб Фетисов
22/95
Андрей Махонин / Ведомости
Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман
23/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент «Евраз груп» Александр Фролов
24/95
Денис Гришкин / Ведомости
Владелец компании «Евроцемент груп» Филарет Гальчев
25/95
Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Магнита», президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий
26/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Генеральный директор НТО «ИРЭ-Полюс» Валентин Гапонцев (на фото слева)
27/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент и крупнейший акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев
28/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления, генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев
29/95
Гута-Клиник
Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Гута» Юрий Гущин
30/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Михаил Гуцериев
31/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец группы БИН Саит-Салам Гуцериев
32/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Бывший совладелец Черкизовского рынка Зарах Илиев
33/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик
34/95
Артем Геодакян/ТАСС
Президент Музея искусства авангарда (МАГМА) Вячеслав Кантор
35/95
Владимир Баранов / Ведомости
Основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
36/95
Pavel Golovkin / AP
Создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский
37/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Первый вице-президент ГК «Меркурий» Сергей Кациев
38/95
Валерий Шарифулин/ТАСС
Сенатор Сулейман Керимов
39/95
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев
40/95
Дарья Борисяк / Ведомости
Бывший совладелец и президент группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров
41/95
Павел Бедняков/ТАСС
Совладелец «Альфа-групп» Герман Хан
42/95
Григорий Сысоев/ РИА Новости
Исполнительный директор «Фармстандарта» Виктор Харитонин
43/95
Павел Смертин/ТАСС
Бизнесмен Александр Клячин
44/95
«Сильвинит»
Совладелец «Сильвинит» Петр Кондрашев
45/95
Letterone
Совладелец Альфа-банка Андрей Косогов
46/95
Alexander Zemlianichenko / AP
Владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук
47/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор УГМК-Холдинг Андрей Козицын
48/95
Андрей Махонин / Ведомости
Совладелец L1 Алексей Кузьмичев
49/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «НЛМК» Владимир Лисин
50/95
Пресс-служба Международной калийной компании
Бывший гендиректор Международной калийной компании (МКК) Анатолий Ломакин
51/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов
52/95
Михаил Метцель/ТАСС
Президент МГК "Арети" Игорь Макаров
53/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Искандер Махмудов
54/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Александр Мамут
55/95
Сергей Савостьянов/ТАСС
Основной бенефициар EuroChem Group AG Андрей Мельниченко
56/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон
57/95
Максим Стулов / Ведомости
Бизнесмен Юрий Мильнер
58/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
59/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор ЛСР Андрей Молчанов
60/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов
61/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент ГК «Русагро» Вадим Мошкович
62/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Президент группы компаний SPI Юрий Шефлер
63/95
«ТАИФ»
Генеральный директор ТАИФ Альберт Шигабутдинов
64/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов
65/95
Станислав Красильников/ТАСС
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Симановский
66/95
Станислав Красильников/ТАСС
Бизнесмен Андрей Скоч
67/95
ТАСС
Политический деятель, совладелец Новороссийского морского торгового порта Александр Скоробогатько
68/95
«ТАИФ»
Первый заместитель генерального директора ТАИФ по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев
69/95
Денис Гришкин / Ведомости
Владелец Инвестиционной группы Абсолют Александр Светаков
70/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель и акционер инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко
71/95
Дмитрий Лекай/Коммерсант
Предприниматель, владелец Новоросцемента, член совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково» Лев Кветной
72/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ICT Holding Александр Несис
73/95
Артем Геодакян/ТАСС
Предприниматель, председатель совета директоров компании «Киевская площадь», инвестор проекта «Москвариум» Год Нисанов
74/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель СД Шереметьево Александр Пономаренко
75/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Сергей Попов
76/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин
77/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Бизнесмен Михаил Прохоров
78/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТМК» Дмитрий Пумпянский
79/95
рахимкулов.рф/
Член совета директоров и основной владелец ООО «Kafajat Kft» и венгерского банка «Altalanos ErtekForgalmi Bank» Мегдет Рахимкулов
80/95
Денис Абрамов / Ведомости
Бизнесмен Андрей Раппопорт
81/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников
82/95
Михаил Терещенко/ТАСС
Председатель правления Федерации хоккея России, председатель совета директоров СМП-Банка Аркадий Ротенберг (слева на фото)
83/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец СМП-Банка Борис Ротенберг
84/95
Евгений Стецко / Ведомости
Председатель Совета директоров ОАО «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев
85/95
«ТАИФ»
Бизнесмены Радик и Айрат Шаймиевы
86/95
Сергей Фадеичев/ТАСС
Совладелец СИБУРа Кирилл Шамалов
87/95
Сергей Портер / Ведомости
Председатель совета директоров банка «Тинькофф Банк» Олег Тиньков
88/95
Евгений Разумный / Ведомости
Советник президента компании «Роснефть» Роман Троценко
89/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
90/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг
91/95
Сергей Портер / Ведомости
Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож
92/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров «ПРОТЕК» Вадим Якунин