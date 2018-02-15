Алекперов столкнулся с «дополнительными сложностями» из-за «кремлевского доклада»

Вагит Алекперов отметил, что «реальных проблем» нет Сергей Портер / Ведомости

Банки стали внимательнее проверять транзакции совладельца и президента «Лукойла» Вагита Алекперова после того, как он попал в так называемый «кремлевский доклад» минфина США - список российских чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к Кремлю. Об этом рассказал сам Алекперов на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает «Интерфакс».

«Конечно, дополнительные сложности появились - банки более тщательно подходят к моим транзакциям, дополнительную информацию требуют. Даже при процедурных транзакциях», - рассказал бизнесмен.

«В любом случае это будет осложнять финансовые операции и мои личные, и компании», - отметил Алекперов. В то же время он добавил, что «реальных проблем» из-за доклада минфина США у него нет. Предпринимать что-то миллиардер не планирует: повлиять на включение в список или исключение, по его мнению, невозможно.

«Это плохо, что такие списки появились», - заключил президент «Лукойла».

Алекперов занимает 6-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $14,5 млрд. «Лукойл» находится под американскими санкциями, сам Алекперов - нет. Но он попал в так называемый «кремлевский доклад», который опубликовал минфин США в конце января.

Всего неделю назад Алекперов говорил, что пока банкиры не запрашивали у компании дополнительные документы из-за его попадания в список. По его словам, попадание в список не влечет за собой ничего хорошего и приведет к тому, что партнеры будут более осторожны. В частности, проблемы могут быть при оформлении кредитов и привлечении средств для проектов «Лукойла», объяснял он. По его словам, сам факт существования этого списка – «уже негатив».

«Кремлевский доклад» – это список российских чиновников и бизнесменов, которых американские власти считают приближенными к Кремлю. Всего в нем 210 человек. Попадание в доклад не несет за собой каких-либо ограничений или санкций. Однако министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что они обязательно последуют в ближайшее время.

Включение в доклад российских миллиардеров уже сказалось негативно на бизнесе некоторых из них, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Один из фигурантов списка рассказал агентству, что пострадала его репутация. Другой упомянул об опасениях о судьбе сделки с иностранными партнерами, которую планируется закрыть в ближайшие месяцы.

Однако публично многие фигуранты списка говорили, что не заметили никаких изменений. Например, основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что список никак не повлиял на способности компании привлекать финансирование в банках. «Кто-то в кремлевском пуле, кто-то - в кремлевском списке. Звучит престижно. Раз попал, надо оставаться», - сказал Потанин. Председатель ВЭБа Сергей Горьков предложил относиться к санкциям США «как к дождю».

Президент Сбербанка Герман Греф назвал попадание в «кремлевский доклад» неизбежным злом, но отметил, что пока ничего не изменилось. Председатель правления ВТБ Андрей Костин также заявлял, что изменений пока нет. Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман отметил, что попадание было неизбежным, но затруднился ответить на вопрос о возможных последствиях. Вряд ли это поможет развитию бизнеса, добавлял он.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»