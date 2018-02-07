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Bloomberg сообщил о негативном влиянии «кремлевского доклада» на бизнес его фигурантов

Включение в «кремлевский доклад» минфина США российских миллиардеров негативно сказалось на бизнесе некоторых из них, выяснил Bloomberg.

Один из включенных в доклад миллиардеров рассказал агентству о своих опасениях о перспективах сделки с иностранными партнерами, которую он планировал закрыть в ближайшие месяцы. Другой отметил, что его репутация от включения в доклад серьезно пострадала.

Базирующаяся в Вашингтоне консалтинговая компания Financial Integrity Network, оценивающая финансовые риски, призвала своих клиентов тщательно анализировать сделки с фигурантами «кремлевского доклада». Компания предлагает рассматривать их как «политически значимых лиц».

Еще до публикации доклада некоторые российские бизнесмены начали переводить денежные средства из долларов в евро, рассказал руководитель отдела развития бизнеса в московском офисе UFG Wealth Management Андрей Пожитков.

Некоторые фигуранты доклада отрицают его влияние на бизнес или личные отношения. Например, президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что для него публикация американского минфина ничего не изменила. Однако консультирующий россиян по вопросам санкций юрист из Филадельфии Брюс Маркс отмечает, что включение в доклад будет осложнять налаживание новых отношений до тех пор, пока не станет понятно, против кого именно будут направлены новые санкции.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»