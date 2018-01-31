Куда ведет новый опыт противостояния России и США

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Во вторник был опубликован давно анонсируемый список близких к президенту России лиц, которые официально объявлены его окружением и потенциально могут оказаться под ударом новой волны санкций.

Состав списка, время его публикации, оговорки, что пока все упомянутые в нем персоны не подпадают под действие каких-либо официальных санкций, нельзя рассматривать иначе как публичное обращение лидеров Запада к российской элите через голову Владимира Путина с призывом определиться с тем, что для нее важнее – личное преуспевание в глобальном мире или лояльность несменяемому главе российского государства. Ситуация осложняется президентской кампанией в России: клясться в верности (или демонстративно уклоняться от этого) фигурантам списка придется без долгих раздумий и с осознанием всех возникающих рисков. Впрочем, здесь ожидать сенсаций едва ли приходится – все те, кто был готов поменять близость к российской власти на гарантии неприкосновенности своих вложений на Западе, уже давно находятся там.

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