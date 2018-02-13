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Греф назвал попадание в «кремлевский список» неизбежным злом

Президент Сбербанка Герман Греф назвал попадание в так называемый «кремлевский доклад» минфина США неизбежным злом, передает «Интерфакс». По словам Грефа, пока внесение в список никакого влияния на него не оказывает.

«Этот список не является санкционным, некий список... Думаю, что это неизбежное зло, которое нужно принимать спокойно», - пояснил он.

Греф считает, что подобная жесткая реакция США свидетельствует о неспособности страны справиться с трендом глобализации. Он надеется, что в будущем все образуется.

В январе 2018 г. Sberbank Private Banking зафиксировал нетипично высокий приток капитала в Россию из-за ожидания новых санкций. За пару недель января приток средств в подразделении корпоративно-инвестиционного бизнеса группы Сбербанка увеличился втрое по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., отмечали в банке, не раскрывая точных цифр.

30 января американский минфин обнародовал «кремлевский доклад» - список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которые, по мнению властей США, являются приближенными к Кремлю. В список включены более 200 человек – чиновники администрации президента, кабинет министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым в полном составе, руководство правоохранительных органов, Госдумы и Совета Федерации, руководители госкомпаний, госбанков и госкорпораций, а также бизнесмены из российского списка Forbes, состояние которых, по оценке издания, больше $1 млрд.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»