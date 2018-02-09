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Алекперов рассказал о возможных проблемах «Лукойла» из-за «кремлевского списка»

Включение в «кремлевский список» минфина США приведет к тому, что партнеры будут более осторожны, считает участник этого списка – совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

«Конечно, это не влечет ничего хорошего, потому что "Лукойл" работает на глобальном рынке. Конечно, наши партнеры будут более тщательно подходить к сделкам с нашей компанией», – сказал Алекперов (цитата «Интерфакса»).

В частности, проблемы, по его мнению, могут быть связаны с оформлением кредитов и привлечением средств для проектов «Лукойла». Пока банкиры не запрашивали у компании дополнительные документы, сказал Алекперов.

Президент «Лукойла» подчеркнул, что не понимает принципа формирования «кремлевского доклада», но отметил, что сам факт существования этого списка – «это уже негатив».

30 января минфин США опубликовал список российских чиновников и бизнесменов, по мнению властей США, приближенных к Кремлю. В него вошло более 200 человек.

Ранее председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что «кремлевский список», опубликованный минфином США в конце января, уже влияет на работу российских компаний.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»