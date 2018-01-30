Почему «кремлевский доклад» никого не испугал

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Вместо драматического эффекта публикация «кремлевского доклада» произвела в российских элитах эффект скорее комический. Абсолютная неизбирательность составителей, включивших в доклад списочный состав членов правительства и администрации президента, глав госкомпаний и долларовых миллиардеров из списка Forbes-2017, породила не столько сожаления, сколько шутки о «телефонной книге правительства» как основе списка. Доклад не разделил элиту на агнцев и козлищ, оказался не высокоточным оружием, а ковровой бомбардировкой.
Такой подход – чисто формальный и неизбирательный – фактически лишил список «кремлевского доклада» какой-либо явной отрицательной коннотации. Наоборот, это список, в котором есть условные «все» – объединенные не по принципу близости к власти, как это было заявлено составителями доклада, а по принципу значимости их должности или значительности состояния. Неудивительно, что сам факт упоминания своего имени в докладе некоторые его фигуранты восприняли как своеобразный комплимент. «Обидно, слушай», – отшутился Владимир Путин в ответ на вопрос, почему его самого нет в докладе.
Оказалось, что для составителей доклада нет разницы: действительно близок чиновник к президенту или нет, обязан олигарх своим состоянием власти или сделал себя сам, Ротенберг его фамилия или Галицкий. Если судить по открытой части доклада (содержание закрытой неизвестно), не было, похоже, никакого расследования, сложносочиненного анализа структур бизнесов и прочих интеллектуальных усилий, которых подспудно ожидали и, видимо, опасались в России. В основе доклада лежит общедоступная информация: может показаться, что авторы доклада просто «закрыли поручение» конгресса.
Так, список российских бизнесменов (с состоянием $1 млрд и выше, их 96 человек) полностью совпадает с рейтингом Forbes, опубликованным весной 2017 г., разве что перечислены они в алфавитном порядке, а не по величине состояния. Со времени публикации рейтинга состояние отдельных фигурантов списка уже, скорее всего, изменилось: например, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы (на момент составления рейтинга – по $1,4 млрд у каждого) сейчас уже фактически потеряли один из своих главных активов – Промсвязьбанк, их участие в банке «Возрождение» под вопросом. На долю этих банков приходилась предположительно треть оценки их личного капитала. А список крупнейших госкомпаний (в докладе упомянуты 19 их руководителей) совпадает с топом рейтинга РБК 500, опубликованного в сентябре 2017 г. Порог отсечения проходит по уровню 300 млрд руб. годовой выручки – за его пределами остались, например, «Ростелеком» и «Вертолеты России».
Одно смысловое изъятие в списке «кремлевского доклада» при желании можно найти, но оно тоже не несет каких-то дополнительных смыслов. В докладе, в частности, не упомянуты действительно пользующиеся доверием президента Эльвира Набиуллина, Татьяна Голикова, Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин, а также системно важные председатели Конституционного и Верховного судов Валерий Зорькин и Вячеслав Лебедев и глава ЦИК Элла Памфилова. Их отсутствие, однако, тоже легко объяснить формальным подходом к составлению списка: с точки зрения архитектуры американского государства (а по замыслу – и российского) Центробанк, Счетная палата и ЦИК – независимые органы, как и суды. Кудрин же, будучи и давним другом Путина, и соавтором программы четвертого срока, не обременен никакой госдолжностью. А финансовые показатели возглавляемой Чубайсом «Роснано» оказались слишком скромными, чтобы счесть ее заслуживающей упоминания в докладе (она вообще не вошла в РБК 500).
Список выглядит поверхностным, его составители не стали вникать, как работает российская властная машина, отмечает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. Подготовка была поручена подразделению минфина, а не разведке, чиновники не имели достаточно ресурсов и времени для подготовки досье, учитывающих функции каждого фигуранта в государственной машине и реальную близость к власти, поэтому и были использованы формальные критерии, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. У госдепартамента есть собственное управление по разведке, одна из его функций – выявление счетов высокопоставленных иностранных чиновников в американских банках и сумм на них, указывает руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Института США и Канады Сергей Самуйлов, если бы команда Трампа проявила рвение, то в России узнали бы, сколько миллионов на счетах, например, у членов правительства или их родственников, удар мог бы быть гораздо сильнее.
Однако «кремлевский доклад» – это всего лишь справочные материалы для конгресса, а не сам санкционный документ. Он не имеет самостоятельной силы и никаких ограничений на фигурантов не налагает. Неочевидно, в какой мере материалы доклада будут использованы при подготовке указа о санкциях: в самом докладе особо отмечено, что он не «отражает намерение» ввести санкции и «не свидетельствует, что у правительства США есть информация», что фигуранты списка вовлечены в какую-либо неправомерную или вредную деятельность. То есть попадание в «кремлевский доклад» нельзя считать гарантией последующего подпадания под санкции.
Но и отсутствие упоминания того или иного лица в докладе не стоит воспринимать как существенное препятствие для включения в будущий санкционный указ. Угроза подпасть под санкции остается реальной, несмотря на все издержки и недостатки «кремлевского доклада», причем фактически на неопределенный срок. И если люди на госдолжностях будут выбывать из списка естественным путем, после смены места службы, то для бизнесменов, которые попали туда не по должности, опасность сохраняется при любом развитии событий – едва ли список будет актуализироваться после очередного обновления рейтинга Forbes. Снятие же новых санкций, согласно CAATSA, крайне проблематично, поскольку теперь в процесс вовлечен и конгресс. Шутки шутками, но принципиально от намерения ужесточить санкции США не отказываются – более того, сроки их введения яснее не стали: заложенная докладом мина может сработать в любой момент.
Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»
Михаил Метцель / ТАСС
Председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов
1/95
Михаил Метцель/ТАСС
Бизнесмен Роман Абрамович
2/95
Mikhail Klimentyev / RIA-Novosti / AP
Бизнесмен Араз Агаларов
3/95
Сергей Портер / Ведомости
Бизнесмен Фархад Ахмедов
4/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов
5/95
Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин
6/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев
7/95
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
8/95
Владимир Гердо/ТАСС
Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов
9/95
Максим Стулов / Ведомости
Банкир Роман Авдеев
10/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Альфа-банка Петр Авен
11/95
Денис Гришкин / Ведомости
Елена Батурина
12/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Миноритарий «Магнита» Алексей Богачев
13/95
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Генеральный директор и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов
14/95
Максим Стулов / Ведомости
Основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский
15/95
Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета директоров компаний «Трансмашхолдинг» и «Кузбассразрезуголь» Андрей Бокарев
16/95
Денис Гришкин / Ведомости
Совладелец компании «Стройхолдинг-столица» и владелец холдинга Ritzio Entertainment Group (сеть казино «Вулкан») Олег Бойко
17/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов
18/95
Сергей Савостьянов/ТАСС
Президент компании «Русал» Олег Дерипаска
19/95
Максим Стулов / Ведомости
Гендиректор EDC Александр Джапаридзе
20/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ИФД «Капиталъ» Леонид Федун
21/95
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец «Мой банк», бывший сенатор Глеб Фетисов
22/95
Андрей Махонин / Ведомости
Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман
23/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент «Евраз груп» Александр Фролов
24/95
Денис Гришкин / Ведомости
Владелец компании «Евроцемент груп» Филарет Гальчев
25/95
Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Магнита», президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий
26/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Генеральный директор НТО «ИРЭ-Полюс» Валентин Гапонцев (на фото слева)
27/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент и крупнейший акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев
28/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления, генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев
29/95
Гута-Клиник
Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Гута» Юрий Гущин
30/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Михаил Гуцериев
31/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец группы БИН Саит-Салам Гуцериев
32/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Бывший совладелец Черкизовского рынка Зарах Илиев
33/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик
34/95
Артем Геодакян/ТАСС
Президент Музея искусства авангарда (МАГМА) Вячеслав Кантор
35/95
Владимир Баранов / Ведомости
Основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
36/95
Pavel Golovkin / AP
Создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский
37/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Первый вице-президент ГК «Меркурий» Сергей Кациев
38/95
Валерий Шарифулин/ТАСС
Сенатор Сулейман Керимов
39/95
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев
40/95
Дарья Борисяк / Ведомости
Бывший совладелец и президент группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров
41/95
Павел Бедняков/ТАСС
Совладелец «Альфа-групп» Герман Хан
42/95
Григорий Сысоев/ РИА Новости
Исполнительный директор «Фармстандарта» Виктор Харитонин
43/95
Павел Смертин/ТАСС
Бизнесмен Александр Клячин
44/95
«Сильвинит»
Совладелец «Сильвинит» Петр Кондрашев
45/95
Letterone
Совладелец Альфа-банка Андрей Косогов
46/95
Alexander Zemlianichenko / AP
Владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук
47/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор УГМК-Холдинг Андрей Козицын
48/95
Андрей Махонин / Ведомости
Совладелец L1 Алексей Кузьмичев
49/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «НЛМК» Владимир Лисин
50/95
Пресс-служба Международной калийной компании
Бывший гендиректор Международной калийной компании (МКК) Анатолий Ломакин
51/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов
52/95
Михаил Метцель/ТАСС
Председатель совета директоров НГК «Итера» Игорь Макаров
53/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Искандер Махмудов
54/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Александр Мамут
55/95
Сергей Савостьянов/ТАСС
Основной бенефициар EuroChem Group AG Андрей Мельниченко
56/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон
57/95
Максим Стулов / Ведомости
Бизнесмен Юрий Мильнер
58/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
59/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор ЛСР Андрей Молчанов
60/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов
61/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент ГК «Русагро» Вадим Мошкович
62/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Президент группы компаний SPI Юрий Шефлер
63/95
«ТАИФ»
Генеральный директор ТАИФ Альберт Шигабутдинов
64/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов
65/95
Станислав Красильников/ТАСС
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Симановский
66/95
Станислав Красильников/ТАСС
Бизнесмен Андрей Скоч
67/95
ТАСС
Политический деятель, совладелец Новороссийского морского торгового порта Александр Скоробогатько
68/95
«ТАИФ»
Первый заместитель генерального директора ТАИФ по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев
69/95
Денис Гришкин / Ведомости
Владелец Инвестиционной группы Абсолют Александр Светаков
70/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель и акционер инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко
71/95
Дмитрий Лекай/Коммерсант
Предприниматель, владелец Новоросцемента, член совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково» Лев Кветной
72/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ICT Holding Александр Несис
73/95
Артем Геодакян/ТАСС
Предприниматель, председатель совета директоров компании «Киевская площадь», инвестор проекта «Москвариум» Год Нисанов
74/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель СД Шереметьево Александр Пономаренко
75/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Сергей Попов
76/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин
77/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Бизнесмен Михаил Прохоров
78/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТМК» Дмитрий Пумпянский
79/95
рахимкулов.рф/
Член совета директоров и основной владелец ООО «Kafajat Kft» и венгерского банка «Altalanos ErtekForgalmi Bank» Мегдет Рахимкулов
80/95
Денис Абрамов / Ведомости
Бизнесмен Андрей Раппопорт
81/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников
82/95
Михаил Терещенко/ТАСС
Председатель правления Федерации хоккея России, председатель совета директоров СМП-Банка Аркадий Ротенберг (слева на фото)
83/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец СМП-Банка Борис Ротенберг
84/95
Евгений Стецко / Ведомости
Председатель Совета директоров ОАО «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев
85/95
«ТАИФ»
Бизнесмены Радик и Айрат Шаймиевы
86/95
Сергей Фадеичев/ТАСС
Совладелец СИБУРа Кирилл Шамалов
87/95
Сергей Портер / Ведомости
Председатель совета директоров банка «Тинькофф Банк» Олег Тиньков
88/95
Евгений Разумный / Ведомости
Советник президента компании «Роснефть» Роман Троценко
89/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
90/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг
91/95
Сергей Портер / Ведомости
Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож
92/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров «ПРОТЕК» Вадим Якунин