Почему «кремлевский доклад» никого не испугал

Вместо драматического эффекта публикация «кремлевского доклада» произвела в российских элитах эффект скорее комический. Абсолютная неизбирательность составителей, включивших в доклад списочный состав членов правительства и администрации президента, глав госкомпаний и долларовых миллиардеров из списка Forbes-2017, породила не столько сожаления, сколько шутки о «телефонной книге правительства» как основе списка. Доклад не разделил элиту на агнцев и козлищ, оказался не высокоточным оружием, а ковровой бомбардировкой.

Такой подход – чисто формальный и неизбирательный – фактически лишил список «кремлевского доклада» какой-либо явной отрицательной коннотации. Наоборот, это список, в котором есть условные «все» – объединенные не по принципу близости к власти, как это было заявлено составителями доклада, а по принципу значимости их должности или значительности состояния. Неудивительно, что сам факт упоминания своего имени в докладе некоторые его фигуранты восприняли как своеобразный комплимент. «Обидно, слушай», – отшутился Владимир Путин в ответ на вопрос, почему его самого нет в докладе.

Оказалось, что для составителей доклада нет разницы: действительно близок чиновник к президенту или нет, обязан олигарх своим состоянием власти или сделал себя сам, Ротенберг его фамилия или Галицкий. Если судить по открытой части доклада (содержание закрытой неизвестно), не было, похоже, никакого расследования, сложносочиненного анализа структур бизнесов и прочих интеллектуальных усилий, которых подспудно ожидали и, видимо, опасались в России. В основе доклада лежит общедоступная информация: может показаться, что авторы доклада просто «закрыли поручение» конгресса.

Так, список российских бизнесменов (с состоянием $1 млрд и выше, их 96 человек) полностью совпадает с рейтингом Forbes, опубликованным весной 2017 г., разве что перечислены они в алфавитном порядке, а не по величине состояния. Со времени публикации рейтинга состояние отдельных фигурантов списка уже, скорее всего, изменилось: например, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы (на момент составления рейтинга – по $1,4 млрд у каждого) сейчас уже фактически потеряли один из своих главных активов – Промсвязьбанк, их участие в банке «Возрождение» под вопросом. На долю этих банков приходилась предположительно треть оценки их личного капитала. А список крупнейших госкомпаний (в докладе упомянуты 19 их руководителей) совпадает с топом рейтинга РБК 500, опубликованного в сентябре 2017 г. Порог отсечения проходит по уровню 300 млрд руб. годовой выручки – за его пределами остались, например, «Ростелеком» и «Вертолеты России».

Одно смысловое изъятие в списке «кремлевского доклада» при желании можно найти, но оно тоже не несет каких-то дополнительных смыслов. В докладе, в частности, не упомянуты действительно пользующиеся доверием президента Эльвира Набиуллина, Татьяна Голикова, Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин, а также системно важные председатели Конституционного и Верховного судов Валерий Зорькин и Вячеслав Лебедев и глава ЦИК Элла Памфилова. Их отсутствие, однако, тоже легко объяснить формальным подходом к составлению списка: с точки зрения архитектуры американского государства (а по замыслу – и российского) Центробанк, Счетная палата и ЦИК – независимые органы, как и суды. Кудрин же, будучи и давним другом Путина, и соавтором программы четвертого срока, не обременен никакой госдолжностью. А финансовые показатели возглавляемой Чубайсом «Роснано» оказались слишком скромными, чтобы счесть ее заслуживающей упоминания в докладе (она вообще не вошла в РБК 500).

Список выглядит поверхностным, его составители не стали вникать, как работает российская властная машина, отмечает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. Подготовка была поручена подразделению минфина, а не разведке, чиновники не имели достаточно ресурсов и времени для подготовки досье, учитывающих функции каждого фигуранта в государственной машине и реальную близость к власти, поэтому и были использованы формальные критерии, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. У госдепартамента есть собственное управление по разведке, одна из его функций – выявление счетов высокопоставленных иностранных чиновников в американских банках и сумм на них, указывает руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Института США и Канады Сергей Самуйлов, если бы команда Трампа проявила рвение, то в России узнали бы, сколько миллионов на счетах, например, у членов правительства или их родственников, удар мог бы быть гораздо сильнее.

Однако «кремлевский доклад» – это всего лишь справочные материалы для конгресса, а не сам санкционный документ. Он не имеет самостоятельной силы и никаких ограничений на фигурантов не налагает. Неочевидно, в какой мере материалы доклада будут использованы при подготовке указа о санкциях: в самом докладе особо отмечено, что он не «отражает намерение» ввести санкции и «не свидетельствует, что у правительства США есть информация», что фигуранты списка вовлечены в какую-либо неправомерную или вредную деятельность. То есть попадание в «кремлевский доклад» нельзя считать гарантией последующего подпадания под санкции.

Но и отсутствие упоминания того или иного лица в докладе не стоит воспринимать как существенное препятствие для включения в будущий санкционный указ. Угроза подпасть под санкции остается реальной, несмотря на все издержки и недостатки «кремлевского доклада», причем фактически на неопределенный срок. И если люди на госдолжностях будут выбывать из списка естественным путем, после смены места службы, то для бизнесменов, которые попали туда не по должности, опасность сохраняется при любом развитии событий – едва ли список будет актуализироваться после очередного обновления рейтинга Forbes. Снятие же новых санкций, согласно CAATSA, крайне проблематично, поскольку теперь в процесс вовлечен и конгресс. Шутки шутками, но принципиально от намерения ужесточить санкции США не отказываются – более того, сроки их введения яснее не стали: заложенная докладом мина может сработать в любой момент.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»