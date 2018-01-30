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Минфин США подтвердил Bloomberg заимствование «кремлевского списка» у Forbes

Список предпринимателей, включенных в опубликованную накануне часть «кремлевского списка», минфин США действительно частично составил на основе рейтинга миллиардеров, публикуемого журналом Forbes. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на представителя финансового ведомства США.

По словам собеседника агентства, были использованы сведения из открытых источников, в частности материалы журнала. «Имена и размер состояния олигархов в публичной части доклада были отобраны на основе объективных критериев, извлеченных из открытых источников», - сказал он. Агентство уточняет, что речь идет о конкретном прошлогоднем номере Forbes на русском языке и статье «200 богатейших бизнесменов России - 2017».

После выхода списка наблюдатели быстро заметили, что последовательность из 96 предпринимателей-миллиардеров - копия перечня российских миллиардеров, составленного Forbes, только пересортированная в алфавитном порядке и с порогом отсечения $1 млрд. Первый издатель русского Forbes Леонид Бершидский в колонке Bloomberg назвал подход минфина США «позорным», указав на произвольный выбор цифры $1 млрд, то, что многие из списка не ведут бизнес в России, и то, что состояние отдельных фигурантов было полностью или частично «отнято репрессивным аппаратом Владимира Путина».

«Тот факт, что публичный список олигархов взят из Forbes, естественным образом вызвал ярость законодателей, - цитирует Buzzfeed бывшего представителя минфина США Лиз Розенберг. - Возможно, российская политика администрации президента сохранила бы для некоторых из этих законодателей подобие компетентности, если бы список был меньше, а критериев для попадания в него - больше».