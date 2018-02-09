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Кудрин оценил влияние «кремлевского списка» на российский бизнес

«Кремлевский список», опубликованный минфином США в конце января, уже влияет на работу российских компаний, заявил председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Уже компаниям выставили дополнительные меры контроля со стороны западных партнеров и банков. То есть это не просто санкции, которые потом наступят, к сожалению, это уже сейчас влияет», – сказал Кудрин (цитата «Интерфакса»).

Комментируя возможность введения новых ограничений на основании списка, Кудрин выразил надежду, что он «несущественно нарастит свои отрицательные последствия» и «большой эскалации новых санкций» не будет. Сам по себе «кремлевский список» не является санкционным.

30 января минфин США опубликовал список высокопоставленных чиновников и олигархов, по мнению властей США, приближенных к Кремлю. В него вошло более 200 человек – чиновники администрации президента, весь кабинет министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководство правоохранительных органов, Госдумы и Совета Федерации, руководители госкомпаний, госбанков и госкорпораций, бизнесмены.

В Кремле доклад назвали беспрецедентным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал США как «непредсказуемого партнера», с которым необходимо «постоянно быть начеку».

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»