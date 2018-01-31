Список близких к Кремлю чиновников и бизнесменов оказался неожиданно широким

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Минфин США нашел руку Кремля почти во всем российском списке Forbes Андрей Махонин / Ведомости

В ночь на вторник минфин США сделал то, к чему российский бизнес и политики готовились с августа, – опубликовал список высокопоставленных чиновников и олигархов, приближенных к Кремлю. Список оказался неожиданно длинным. И это хорошая новость, говорит консультант, работающий с сотрудниками администрации США: в доклад включили всех, что делает его менее опасным.

Еще несколько недель назад опрошенные «Ведомостями» предприниматели ждали увидеть в списке несколько десятков имен. Но оказалось в нем более 200 человек. Больше половины – «политические фигуры», среди которых 43 чиновника администрации президента, весь кабинет министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководство правоохранительных органов, Госдумы и Совета Федерации, 19 руководителей госкомпаний, госбанков и госкорпораций. А также 96 бизнесменов, чье состояние оценивается не менее чем в $1 млрд, а общее исходя из рейтинга Forbes 2017 г. – в $386,4 млрд. Из-за «имущественного ценза» в списке оказался даже владелец SPI Group Юрий Шефлер, чья недвижимость и акции компаний более 10 лет находились под арестом из-за обвинений в незаконном использовании товарных знаков. А также братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, лишившиеся в конце 2017 г. Промсвязьбанка.

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