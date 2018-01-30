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Ассоциация европейского бизнеса раскритиковала «кремлевский доклад»

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) раскритиковала «кремлевский доклад», опубликованный минфином США.

«Ассоциация европейского бизнеса выражает глубочайшую обеспокоенность в связи с публикацией так называемого "кремлевского доклада", подготовленного министерством финансов США. Члены ассоциации убеждены в том, что "кремлевский доклад" усиливает состояние неопределенности в российской деловой среде и может также затронуть интересы европейских инвесторов, европейских компаний, ведущих бизнес и торговлю с Россией», - говорится в заявлении АЕБ.

«Ассоциация вновь призывает глав государств и правительств ЕС, США и России воздержаться от действий, которые могут негативно повлиять на экономическое взаимодействие в будущем, и найти общее, взаимоприемлемое решение политических споров в духе мира и согласия», - говорится в заявлении.

АЕБ объединяет более 500 компаний из ЕС. В ассоциацию входят такие компании, как Alstom, BP, Cargill, DHL, Enel, Eni, ING, Mercedes-Benz, Metro, Procter & Gamble, Shell, Statoil, Total, Volkswagen, Volvo, Valio, Auchan и многие другие.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»