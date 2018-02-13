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Сенаторы-демократы призвали Трампа ужесточить санкции с учетом «кремлевского доклада»

Сенаторы от демократической партии Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менедес выступили с резолюцией, которая призывает президента США Дональда Трампа ужесточить антироссийские санкции, сообщает Politico.

Издание отмечает, что инициатива сенаторов из демократического меньшинства является «символическим» жестом в русле попыток демократической партии оказать давление на администрацию Трампа за решение не усиливать санкции.

«Отсутствие серьезности, продемонстрированное администрацией перед лицом явной угрозы национальной безопасности и даже более четкого намерения конгресса, вызывает тревогу, и так не может продолжаться», – заявил Кардин.

По данным ТАСС, в тексте резолюции авторы обвиняют Россию в подрыве демократических процессов на Украине, оказании поддержки правительству Сирии, а также упоминают слова директора ЦРУ Майкла Помпео о попытках вмешательства России во внутреннюю политику США и стран Европы. Авторы предлагают сенату призвать мМинфин и госдеп применить санкции в отношении причастных к коррупции лиц, «принимая в расчет информацию, содержащуюся в докладе», направленном ранее в конгресс.

30 января минфин США подготовил для конгресса список лиц, по мнению американских властей, приближенных к Кремлю. В открытую часть «кремлевского доклада» вошло 210 человек – чиновники администрации президента, весь кабинет министров во главе с премьером, руководство правоохранительных органов, Госдумы и Совета Федерации, руководители госкомпаний и крупнейшие бизнесмены. Попадание в перечень не означает введения каких-то ограничений, однако министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что санкции в отношении фигурантов списка начнут вводить в ближайшее время.

«Кремлевский доклад» готовился согласно закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент Трамп подписал в августе 2017 г. Поправки предусматривали возможность ужесточения антироссийских санкций. Однако госдеп США пришел к выводу, что действующие ограничения в отношении оборонно-промышленного комплекса России достаточны. А минфин США выступил против расширения санкций на суверенный долг России.