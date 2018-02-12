Сбербанк зафиксировал рекордный приток денег в Россию перед публикацией «кремлевского списка»

Опасность новых санкций подтолкнула бизнесменов и чиновников вернуть деньги Максим Стулов / Ведомости

В январе этого года Sberbank Private Banking зафиксировал нетипично высокий приток капитала в Россию из-за границы, сообщила его руководитель Евгения Тюрикова. Причина — ожидание новых санкций, рассказала она: «Последнюю неделю декабря и в январе, мне кажется, все прожили под тем, что сейчас 29 января и 2 февраля будут санкции, и давайте вот куда-то их [деньги] заведём».

За пару недель января приток средств в подразделении корпоративно-инвестиционного бизнеса группы Сбербанка вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала Тюрикова. Цифр она не назвала, сказав лишь, что речь идет о сотнях миллионах долларов. В целом средний чек состоятельных клиентов за прошлый год вырос с $2,3 млн до $3,8 млн (порог входа в Sberbank Private Banking — 100 млн руб.).

В январе деньги приходили в основном из Швейцарии, сообщила Тюрикова, были также притоки средств из Австрии и Великобритании, но они были незначительными.

Представитель Центробанка сообщил, что в январе был зафиксирован чистый отток капитала частным сектором: $7,1 млрд против $3,1 млрд годом ранее, что связано с ростом иностранных активов банков и прочих секторов.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей банков, работающих с состоятельными клиентами - Friedrich Wilhelm Raiffeisen (подразделение Райффайзенбанка), Газпромбанка — Private Banking, ВТБ Private banking, Alfa Private Banking и инвестиционной группы «Атон». Представитель подразделения private banking финансовой группы БКС от комментариев отказался.

30 января минфин США опубликовал список высокопоставленных чиновников и олигархов, по мнению властей США приближенных к Кремлю. В него вошло более 200 человек – чиновники администрации президента, весь кабинет министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководство правоохранительных органов, Госдумы и Совета Федерации, руководители госкомпаний, госбанков и госкорпораций, а также другие бизнесмены. Попадание в перечень не означает введения каких-то ограничений, однако министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что санкции в отношении фигурантов списка начнут вводить в ближайшее время.

«В декабре не было большого движения валютных депозитов — прирост был примерно на $0,8 млрд. При этом в начале 2017 г. размер валютных депозитов по сектору составлял $94 млрд, а к концу года их осталось около $93 млрд. На макроэкономическом уровне тенденция по возврату денег в страну ощутимой не была, однако статистики за январь мы пока не видим», - говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.