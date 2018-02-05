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Путин наградил нескольких фигурантов «кремлевского доклада»

Включенный в «кремлевский доклад» совладелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандар Махмудов награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Он вошел в список награжденных указом президента Владимира Путина от 1 февраля. Сегодня документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Совладелец УГМК, «Кузбассразрезугля», «Трансмашхолдинга», «Аэроэкспресса» и ряда других активов отмечен «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Состояние Махмудова в марте прошлого года журнал Forbes оценивал в $6,5 млрд.

Орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени награжден еще один фигурант «кремлевского доклада» - губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

В конце января минфин США составил «кремлевский доклад» – список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к руководству России. В список вошли сотрудники администрации Кремля, члены кабинета министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководители «Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, а также 96 российских бизнесменов, чье состояние, по оценке журнала Forbes, составляет от $1 млрд.