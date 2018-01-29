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Председатель ВЭБа предложил относиться к санкциям США «как к дождю»

Ведомости
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Новых американских санкций не нужно бояться, их следует воспринимать как дождь, заявил в интервью «России 24» председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

«Вы знаете, как мы относимся к дождю? Ну есть и есть, будем под дождем работать», – сказал Горьков.

С 29 января американские власти могут начать вводить санкции против компаний и граждан любых стран, которые после 2 августа 2017 г. заключили «существенные сделки» с предприятиями российской оборонной промышленности. Это предусмотрено законом «О противодействии противникам США посредством санкций», который в августе подписал президент США Дональд Трамп.

Согласно этому же закону 29 января минфин США должен представить конгрессу так называемый кремлевский доклад, содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах.

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Финансы
Новости

В Японии проверят все криптовалютные биржи после крупнейшего в истории хищения

Ведомости
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Финансовый регулятор Японии проверит все криптобиржи страны после хищения криптовалюты на более чем $530 млн, сообщает Reuters.

На прошлой неделе хакеры похитили с торговой площадки Coincheck криптовалюту NEM примерно на 58 млрд иен ($534 млн). Это стало крупнейшей кражей криптовалюты в истории.

Coincheck в пятницу приостановил торговлю всеми криптовалютами, кроме биткойнов. В воскресенье криптобиржа пообещала компенсировать около 90% украденных средств. Хищение стало возможным, поскольку NEM хранилась в так называемом «горячем кошельке» вместо более безопасного «холодного кошелька», располагающегося за пределами интернета, объясняла криптоплощадка.

Японское агентство по финансовым услугам обязало Coincheck к 13 февраля подготовить отчет об инциденте и список мер для предотвращения краж в будущем. Также регулятор проверит криптобиржу на наличие достаточных средств для возмещения потерь.

В 2014 г. крупнейшая в мире токийская криптобиржа MtGox объявила о банкротстве после потери биткойнов на $450 млн. Недавно из-за кражи криптовалюты прекратила работу еще одна площадка - Youbit в Южной Корее.

В 2017 г. Япония стала первой страной, официально признавшей биткойн и другие криптовалюты законным платежным средством.

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Финансы
Новости

Курс евро превысил 70 рублей впервые с 7 декабря

Ведомости
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Курс евро превысил отметку в 70 руб. впервые с 7 декабря 2017 г., свидетельствуют данные Московской биржи.

На открытии торгов в понедельник евро подорожал на 21 коп. (плюс 0,3% к закрытию пятничной сессии), достигнув 70,005 руб. К моменту публикации курс европейской валюты скорректировался до 69,79 руб.

Доллар торгуется возле отметки 56,3 руб. (плюс 0,04%).

Аналитики ожидают изменения курса рубля в связи с возможным расширением антироссийских санкций США. В частности, Danske Bank предупреждал о рисках временного ослабления российской национальной валюты.

К 29 января власти США представят Конгрессу так называемый «кремлевский доклад» о приближенных к российскому руководству лицах. Кроме того, с 29 января американские власти получили право вводить санкции в отношении компаний и граждан, заключивших существенные сделки с предприятиями российской оборонной отрасли.

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Бизнес
Новости

«Татнефть» вложила более 89 млрд рублей в свое развитие в 2017 году

ТАСС
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Объем инвестиций «Татнефти» в свое развитие превысил 89 млрд руб. в прошлом году, сообщил первый заместитель гендиректора по производству – главный инженер компании Наиль Ибрагимов на собрании трудового коллектива.

Он уточнил, что по направлению «разведка и добыча» инвестировано 47 млрд руб., а на финансирование строительства комплекса заводов «Танеко» направлено около 36 млрд руб.

В 2017 г. компания построила и сдала 702 новые скважины, всего введено 887 добывающих скважин со среднесуточным дебитом 8,6 т нефти. Ожидаемый прирост извлекаемых запасов нефти на 2017 г. составляет 33,1 млн т, отметил Ибрагимов.

Объем инвестиций «Татнефти» в 2018 г. ожидается на уровне 100 млрд руб., сообщала ранее компания.

Бизнес
Новости

Акции «Магнита» подешевели на 4% на открытие торгов

Ведомости
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Акции ритейлера «Магнит» подешевели более чем на 4% на открытие торгов в понедельник. К 10.09 мск котировки ритейлера упали на 4,1% до 5312 руб. за ценную бумагу, следует из данных Московской биржи. В прошлую пятницу бумаги обвалились на 10,2% и обновили минимум за 5 лет на фоне слабого отчета ритейлера, отмечает «Интерфакс».

В пятницу «Магнит» отчитался о падении чистой прибыли за 2017 г. на 34,7% до 35,53 млрд руб. Рентабельность EBITDA сократилась с 10 до 8%. Выручка ритейлера не дотянула до собственного прогноза компании: за год продажи выросли лишь на 6,4% до 1,14 трлн руб. Такие результаты оказались неприятным сюрпризом для рынка. Кроме того, финансовый директор компании Хачатур Помбухчан сообщил, что компания решила не выплачивать дивиденды в 2018 г. До сих пор «Магнит» выплачивал дивиденды регулярно, направляя акционерам большую долю годовой чистой прибыли – до 60–70%.

Основной акционер «Магнита» с долей около 35% – краснодарский предприниматель Сергей Галицкий.

Как выглядит «Зарядье» от Галицкого

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Технологии
Новости

СМИ узнали о планах США создать сеть 5G для защиты от Китая

Ведомости
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Специалисты по национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность создания национальной сверхскоростной сети 5G для защиты от Китая, сообщает Axios со ссылкой на документы Белого дома.

Запустить такую сеть США необходимо в короткие сроки, поскольку «Китай занимает доминирующее положение в производстве и эксплуатации сетевой инфраструктуры» и «является доминирующим опасным агентом в информационной среде», говорится в материалах.

По информации издания, на создание национальной сети потребуется три года. В течение 6–8 месяцев чиновники Белого дома должны обсудить вопросы финансирования и реализации проекта.

Рассматривается два варианта: общенациональную сеть создаст правительство или же частные провайдеры запустят свои сети 5G. Первый вариант представляет собой беспрецедентную национализацию исторически частной инфраструктуры, при втором же варианте создание сетей займет больше времени и обойдется дороже, отмечает издание. При этом, по словам знакомого с содержанием документов источника, приоритетным чиновники считают первый вариант.

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Политика
Новости

Карта фитнес-трекеров раскрыла данные о военных базах США и других стран

Ведомости
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Компания Strava, опубликовавшая глобальную карту использования фитнес-трекеров, раскрыла данные о действиях и местонахождении американских военных на базах США, пишет газета The Washington Post (WP). Global Heat Map использует информацию со спутников для отображения местоположения и передвижений пользователей фитнес-трекеров компании.

По данным Strava, у компании 27 млн пользователей, в том числе люди, использующие приложения Fitbit и Jawbone. В данный момент карта не активна, указывает издание, но в ней содержится информация о местоположении и действиях за период с 2015 г. по сентябрь 2017 г. Большая часть США и Европы показана на карте как вспышки света из-за большого количества людей, пользующихся фитнес-трекерами. Однако в малонаселенных районах, пустынях и местах боевых действий, таких как Ирак и Сирия, тепловая карта становится практически темной, за исключением некоторых точек. Таким образом, отмечает WP, при увеличении изображения можно обнаружить расположение известных военных баз США, а также других объектов, так как американские военные, по-видимому, пользуются фитнес-трекерами.

Командующий воздушными силами, представитель Центрального командования США Джон Томас заявил, что военные изучают этот вопрос. Он не стал отвечать на вопрос о правилах использования фитнес-трекеров. Однако Пентагон, напоминает издание, поощрял использование военными Fitbit, а в 2013 г. распространил 2500 фитнес-трекеров среди военнослужащих в рамках борьбы с ожирением. 

Карта компании была запущена в ноябре 2017 г. и охватывает весь мир, но пристальное внимание к ней привлек в субботу 20-летний студент из Австралии Натан Руссер, который изучает международную безопасность и Ближний Восток. Он задался вопросом, показаны ли на карте американские военные, изучил Сирию и обнаружил, что она «подсвечивается как рождественская ель», отмечает WP. После того как он поделился открытием в Twitter, другие пользователи также начали изучать карту. В частности, они сообщили об обнаружении зенитно-ракетного комплекса Patriot в Йемене и предполагаемой базы ЦРУ в Могадишо.

Сайт не идентифицирует пользователей приложений и показывает много мест, которые могут быть связаны с учреждениями ООН и военными базами разных стран, отметил аналитик по международной безопасности в Германии Тобиас Шнайдер. По его словам, несложно сопоставить перемещения и местоположения по карте с известными или предполагаемыми военными объектами США, а затем собрать дополнительную информацию. Кроме того, перемещения за пределы баз могут показывать маршруты патрулирования, а внутри объектов – где живут и работают военные, добавил он: «Это явная угроза безопасности».  

Шнайдер добавил, что это не значит, что вся обнаруженная активность – только вокруг американских баз. Хорошо прослеживается периметр российской базы в Хмеймиме в Сирии, как и несколько маршрутов патрулирования вокруг базы, указал он. Другие российские военные базы также видны на карте, добавил он, а вот иранцы либо не пользуются фитнес-трекерами, либо предусмотрительно отключают их.

Strava призвала пользователей карты и фитнес-приложений зайти на сайт компании, чтобы убедиться, что они ознакомлены с настройками конфиденциальности.

Жизнь российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии

Финансы
Новости

«Коммерсантъ» рассказал об угрозе появления фальшивых банкоматов во время ЧМ-2018

Ведомости
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Во время чемпионата мира по футболу в России мошенники могут установить в городах проведения матчей фиктивные банкоматы, сообщили газете «Коммерсантъ» источники в правоохранительных органах.

ЦБ 26 января опубликовал рекомендации для граждан и банков по усилению финансовой безопасности во время проведения футбольного первенства. В частности, регулятор напомнил о таком популярном способе хищения средств через банкоматы, как установка скиммингового оборудования для чтения данных с карт.

Однако ЦБ учел не все потенциальные риски, предупреждают собеседники «Коммерсанта» в правоохранительных органах. «Со скиммингом банки бороться научились, но куда более существенной проблемой является установка фиктивных банкоматов. Мы видим в этом существенную проблему, которая обостряется во время массового наплыва туристов, незнакомых с местными банками», – рассказал собеседник издания.

По его словам, если россияне привыкли пользоваться одними и теми же банкоматами и вряд ли попытаются снять деньги в подозрительном устройстве, то иностранным болельщикам будет сложно отличить фальшивый банкомат от настоящего.

Схема выглядит следующим образом: злоумышленники приобретают бывший в употреблении банкомат и устанавливают на него считывающие устройства. Когда клиент вставляет в него карту и вводит пин-код, на экране появляется уведомление об отказе в обслуживании, а мошенники при этом получают все данные карты.

По словам собеседника газеты, стоимость бывшего в употреблении банкомата составляет от 10 000 до 100 000 руб.

Ранее в Москве фальшивые банкоматы были выявлены в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», а также в двух крупных торговых центрах, в том числе в «Охотном Ряду», где устройство простояло два месяца, прежде чем его обнаружила полиция.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах.

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018

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Стиль жизни
Новости

Бруно Марс получил «Грэмми» в номинациях «песня» и «запись года»

Ведомости
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Лучшей композицией года по версии Национальной академии искусства и техники грамзаписи США стала песня Бруно Марса That's What I Like. Об этом сообщается на сайте академии. Также Марс получил самую престижную премию «Грэмми» в номинации «запись года» за альбом 24K Magic.

В категории «лучший дебют» победу одержала канадская певица Алессия Кара. Лучшим сольным исполнением признана песня Shape of You Эда Ширана. Лучшей поп-пластинкой стал его же альбом Divide.

Лучшим сольным рок-исполнителем посмертно признан Леонардо Коэн с композицией You Want It Darker. Foo Fighters стали исполнителями лучшей рок-композиции – Run, а лучшим рок-альбомом был признан A Deeper Understanding в исполнении The War On Drugs.

Бруно Марс стал триумфатором Grammy

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Политика
Новости

США заявили о подготовке к передаче Украине противотанковых комплексов Javelin

Ведомости
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В США началась подготовка к передаче украинским военным противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил спецпосланник президента США по Украине Курт Волкер. «Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и поставить на вооружение ВС», – рассказал он.

Волкер подчеркнул, что США лишь заполняют «белые пятна» в оборонных мощностях Украины, поставки не должны служить разжиганию конфликта – «это наименьшее, чего бы мы хотели». По его словам, Javelin – «это оборонная техника», полезная «только тогда, когда идет танковое наступление». «Тогда его можно нейтрализовать», – сказал спецпредставитель США.

Министр обороны Украины Степан Полторак ранее заявлял, что конкретные сроки поставок станут известны после его визита в США 2 февраля. Президент Украины Петр Порошенко в середине января заявлял, что поставки Javelin будут производиться за счет США.

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Недвижимость
Новости

Собянин подтвердил планы частичной продажи жилья программы реновации

Ведомости
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Программа реновации будет самоокупаемой за счет продажи жилья на рынке, заявил в интервью «Коммерсанту» мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что столичные власти выделили на проект 400 млрд руб., этих денег хватит на 4–5 лет. «Тем не менее мы должны думать, как эта программа будет реализовываться в течение 15 лет. И конечно, часть жилья необходимо будет продавать на рынке, чтобы эта программа была самоокупаемой хотя бы в части себестоимости жилья», – сказал он. Все остальное, что касается благоустройства, сетей, объектов соцкультбыта, по словам Собянина, «может взять на себя город».

Ранее девелоперы выражали беспокойство относительно того, как реновация повлияет на их бизнес. «Девелоперский бизнес умрет в Москве последним в России в силу того, что московский рынок наиболее емкий. Количество жилья, которое строится в Москве, с точки зрения количества населения невелико», – отметил Собянин. По его мнению, если цена на новое жилье «будет несколько ниже», это «на самом деле и неплохо».

В сентябре 2017 г. председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев заявлял, что продажи квартир в домах, построенных по программе реновации, планируется начать только после завершения первой волны переселения жителей сносимых пятиэтажек. На продажу, по его словам, планируется выставлять только «излишки». Первые продажи, по его прогнозу, могут стартовать через 2–3 года.

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Политика
Новости

Композитор песни о Путине получил «Грэмми»

Ведомости
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Песня с названием «Путин» получила премию Национальной академии искусства и техники грамзаписи США «Грэмми» за лучшую аранжировку. Об этом говорится на сайте академии. Композитор песни – Рэнди Ньюман, для которого это уже седьмая премия «Грэмми». Его музыка звучит в таких кинохитах, как «История игрушек», «Принцесса и лягушка», «Корпорация монстров», «Знакомство с родителями».

Песня «Путин» вышла 10 октября 2016 г., чуть меньше чем за месяц до выборов президента США. Победившего на выборах Дональда Трампа еще на этапе предвыборной кампании подозревали в связях с Россией.

Президент России Владимир Путин в песне описан как супергерой. «Он может прокатиться на огромном тракторе по Транссибирской равнине, он может включить ядерный реактор левым полушарием мозга», – говорится в тексте. В финале российского президента называют «настоящим мужиком», который поведет свой народ в «Землю обетованную».

В октябре 2016 г. Ньюман рассказывал The Washington Post, что на создание песни его вдохновила песня о Сталине «Stalin Wasn't Stallin' when he fought the beast of Berlin» («Сталин не тормозил, когда боролся с берлинским зверем»).

Бруно Марс стал триумфатором Grammy

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