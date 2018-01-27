Посол США призвал Россию воспринимать «кремлевский доклад» без эмоций

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Посол США в России Джон Хантсман призвал Москву воспринимать так называемый «кремлевский доклад» исходя из его «реальной, а не надуманной сути, и без эмоций». Отношения между двумя странами далеко не исчерпываются этим правовым актом, рассказал он в интервью «Интерфаксу» .
«Шесть месяцев назад Конгресс проголосовал за усиление санкций (против России) большинством голосов, а именно 98 против 2. Так что в том, что произойдет 29 января, нет ничего нового», – подчеркнул Хантсман. Он добавил, что это реализация результатов голосования, которое состоялось в августе прошлого года.
Он добавил, что некоторые называют это «списком», «чем это в реальности не является». По словам Хантсмана, решать, каким образом этот доклад будет доведен до сведения общественности, будет Конгресс: список могут опубликовать, а могут оставить закрытым.
Хантсман отметил, что встречался со многими важными политиками и ответственными лицами, и все они сильно заинтересованы, чтобы отношения между США и Россией работали: «Я не встречал ни одного человека, который бы хотел, чтобы наши отношения разрушились»..
Ранее сообщалось, что 29 января Белый дом должен представить в конгресс США так называемый «кремлевский доклад» - список близких к президенту России Владимиру Путину бизнесменов, против которых могут быть введены санкции. Таково требование подписанного летом 2017 г. президентом США Дональдом Трампом закона «О противодействии противникам США посредством санкций». По словам президента Атлантического совета Фредерика Кемпа, в список может быть включено от 40 до 400 человек. Источник «Коммерсанта» ранее говорил о 50 потенциальных фигурантах доклада, который всего, вместе с членами их семей, может содержать около 400 фамилий. Американские сенаторы призывали госдепартамент и минфин при подготовке доклада о приближенных к Кремлю россиянах обратить внимание на генпрокурора России Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова.
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Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США объяснило расширение санкций в отношении российских компаний и физических лиц. Решение подчеркивает намерение «минфина США поддерживать санкционное давление на Россию», говорится в сообщении. Таким образом, ведомство выступает против «оккупации Крыма Россией и твердо отказывается признать ее попытку аннексии полуострова».
«Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и нацелено на тех, кто пытается подорвать минские соглашения», – отметил министр финансов Стивен Мнучин.
Власти США в пятницу вечером расширили список лиц и организаций из России, на которых распространяются санкции, теперь в нем 21 физическое лицо и около 20 организаций. В частности, под санкции попали «Силовые машины» Алексея Мордашова. «Силовые машины» включены в список граждан особых категорий (Specially Designated Nationals, SDN): американцам запрещено вступать с фигурантами списка в любые финансовые отношения.
Как поясняет минфин США, «Силовые машины» включены в список, так как компания является российским совладельцем совместного предприятия, которое выпускало турбины, в конечном счете переданные в Крым, а руководитель компании «публично заявлял о своей поддержке инфраструктурных проектов Крыма». Также из-за поставок турбин в Крым в расширенный список SDN включены «дочка» «Ростеха» ООО «Технопромэкспорт» (ТПЭ),гендиректор «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка, замминистра энергетики Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак. По данным минфина США, Черезов и Грабчак курировали поставку турбин в Крым.
В июле прошлого года стало известно, что четыре газовые турбины, предназначавшиеся для строительства электростанций в Тамани для покрытия дефицита электроэнергии на юге России, оказались в Крыму. Их туда поставила структура подрядчика ТПЭ, которая строит две станции на полуострове. Турбины изготавливало СП Siemens и «Силовых машин» – завод «Сименс технологии газовых турбин» – по заказу ТПЭ. Поставка оборудования на полуостров нарушает введенные в 2014 г. Евросоюзом санкции в отношении России.
Структуры«Сургутнефтегаза» были добавлены в список секторальных санкций (Sectoral Sanctions Identifications, SSI), так как они принадлежат компании на 50% и более, указывает OFAC, и подвергаются тем же ограничениям, что и их материнская компания. В частности, в список включены Киришский НПЗ, ООО «Медиа-инвест», Сургутнефтегазбанк, сбытовые «дочки» компании: «Калининграднефтепродукт», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт», а также совхоз «Червишевский» и «Сургутмебель».
Помимо «Силовых машин» в расширенном списке SDN – польская компания Doncoaltrade, покупавшая уголь у ДНР и ЛНР, компания «Евро полис», которая, как писало издание «Фонтанка», связана с бизнесменом Евгением Пригожиным и занимается продажей сирийской нефти, логистическая Instar Logistics, подконтрольный беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко «Газ-альянс» (оптовая торговля металлами), крупнейшая петербургская дорожно-строительная компания ВАД Валерия Абрамова и Виктора Перевалова.
Как турбины Siemens оказались в Крыму
Reuters
16 марта 2014 г. состоялся референдум о статусе Крыма
1/9
Денис Абрамов / Ведомости
Для стабильного энергоснабжения Крыма на полуострове необходимо построить станции примерно на 1320 МВт, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью «Коммерсанту» 1 апреля 2014 г. Речь идет о трех станциях — каждая по 220 МВт. Еще один вариант, о котором рассказал Новак, — строительство станций на 500-600 МВт в Краснодарском крае
2/9
Денис Абрамов / Ведомости
24 августа 2015 г. АО ВО «Технопромэкспорт» объявило запрос предложений на поставку четырех паротурбинных установок на 235 МВт для строительства электростанций в Тамани
3/9
Pavel Rebrov / Reuters
22 ноября 2015 г. в Крыму введен режим ЧС из-за падения мощности энергосистемы
4/9
Георгий Зимарев / Ведомости
2 декабря 2015 г. запущена первая нитка энергомоста на полуостров, по которому поставляется около 400 МВт. Четвертую нитку запустили 11 мая 2016 г., тогда Крым начал получать с территории Краснодарского края 800 МВт
5/9
Max Vetrov / AP
25 мая 2016 г. в Крыму отменен режим ЧС
6/9
Андрей Гордеев / Ведомости
24 июня 2016 г. конкурентный отбор мощности для новой генерации в Краснодарском крае не состоялся из-за отсутствия заявок
7/9
Максим Стулов / Ведомости
19 сентября 2016 г. АО ВО «Технопромэкспорт» продает четыре газотурбинные установки, стартовая цена – 166,7 млн евро. 25 мая 2017 г. начата процедура ликвидации АО ВО «Технопромэкспорт»
8/9
Денис Абрамов / Ведомости
5 июля 2017 г. Reuters сообщил о выгрузке турбин Siemens в порту Севастополя
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В российском МИДе заявили, что Москва оставляет за собой право ответить на введенные Вашингтоном дополнительные санкции. Об этом говорится в сообщении министерства.
«Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право», – говорится в официальном комментарии.
По мнению МИДа, американские власти продолжают попытки оказывать давление на Россию. Дополнительные санкции против российских граждан и компаний введены под надуманным предлогом «причастности России к кризису» на Украине. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон не может отказаться от иллюзий, что Россию нельзя испугать отказами в американских визах или запретами в торговле, невозможно заставить Россию «отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов».
МИД посоветовал «вашингтонским стратегам» задуматься о бессмысленности санкций, которые не приносят им никаких результатов, а только приводят к финансовым потерям для американского бизнеса.
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Авиакомпания «Россия» предупредила о появлении «фейковых» билетов в мексиканский Канкун. По информации перевозчика, некоторые туроператоры реализуют туры с недействительными авиабилетами. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.
Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, речь, скорее всего, идет об операторе «Анекс-тур». Компания продавала туры в Канкун, не обеспеченные авиабилетами. Ростуризм и Росавиация уже провели экстренное совещание по сложившейся ситуации.
Отдельные туроператоры выписывают «недостоверные или фейковые бланки билетов на чартерный рейс авиакомпании в Канкун, грубо нарушая законодательные требования по оформлению авиаперевозок», уточняется в сообщении компании.
«Полетная программа туроператора – "Библио глобус" – на самолетах авиакомпании "Россия" из Москвы в Канкун закончится 3 февраля. По сути, с учетом ограничений авиационных властей Мексики туроператор "Анекс-тур" реализовывал не обеспеченный авиаперевозкой продукт, не имея разрешения на передачу пассажиров с одной авиакомпании на другую», – пояснил перевозчик. Как уточнили в авиакомпании, один из туроператоров решил шантажировать перевозчика при помощи выписки недостоверных бланков билетов на рейс, вынуждая авиакомпанию принять пассажиров к перевозке на чартерный рейс.
В свою очередь Ростуризм заявил, что пассажиры «Анекс-тура» в Канкун будут перевезены авиакомпанией Azur Air из «Домодедово» вместо «России» из «Внуково». В Ростуризме отметили, что спор авиакомпании и туроператора продолжается с 11 января. Ни одна из сторон не обращалась для разрешения ситуации к регуляторам.
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Сотрудники Россельхознадзора готовят пакет документов для передачи в Следственный комитет России (СКР) из-за нарушений, выявленных на производстве молочной продукции PepsiCo, передает «Интерфакс». Служба считает целесообразным возбудить уголовное дело в отношении руководства компании, в частности, в лице вице-президента по корпоративным отношениям PepsiCo Восточная Европа Сергея Глушкова.
Как пояснила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, нарушения выявлены в результате проверки. «Американская компания, нарушая российское законодательство, поставила под угрозу жизнь и здоровье российских граждан», - отметила она.
В PepsiCo заявили, что изучают выводы Россельхознадзора по итогам проверки Рубцовского завода и не исключают их обжалования в судебном порядке. По мнению компании, ведомство нарушило процедуру информирования о результатах проверки, так как период обжалования не истек.
В середине января управление Россельхознадзора по Алтайскому краю возбудило административное дело в отношении PepsiCo по фактам нарушений на Рубцовском молочном заводе.
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Президент Владимир Путин представил кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда на новый срок, сообщается на сайте Кремля. О том, что Путин предложит Совету Федерации переназначить Зорькина, «Ведомостям» ранее рассказали несколько собеседников в Кремле и судейском сообществе.
Согласно закону «О Конституционном суде» его председатель назначается Советом Федерации по представлению президента. Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил «Интерфаксу», что сенаторы рассмотрят вопрос о переназначении Зорькина 31 января и что палата готова поддержать его кандидатуру.
Зорькину 18 февраля исполнится 75 лет. Следующий срок будет для него уже пятым подряд после возвращения на этот пост в 2003 г. В 1991 г. он стал первым руководителем новообразованного Конституционного суда, но после событий сентября – октября 1993 г., когда суд встал на сторону Верховного совета в противостоянии с Кремлем, Зорькин работал в качестве рядового судьи.
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Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для российских спортсменов и членов делегации, которые поедут на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Российские атлеты будут выступать под олимпийским флагом. Об этом говорится в заявлении МОКа.
За соблюдением данных правил будет следить рабочая группа МОКа во главе с заместителем гендиректора Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом.
Россияне в первую очередь должны уважать решение исполнительного совета МОКа.
Согласно обнародованным правилам, олимпийские спортсмены из России подпишут документ, содержащий требования не использовать символику России на форме и даже в соцсетях на период проведения Олимпиады. Им разрешено выступать под олимпийским флагом и гимном и под общим названием Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет России), разрешается использование только аббревиатур OAR или кириллической ОСР.
Спортсменам разрешается участвовать в альтернативных церемониях награждения только в нейтральном статусе. Спортсмены и члены делегации смогут демонстрировать российский флаг только в спальнях и закрытых помещениях в олимпийской деревне после получения разрешения МОКа. Любая публичная демонстрация российских флага, гимна, эмблем или символов запрещена. В документе нет запрета на использование российского флага болельщиками.
МОК запретил ZaSport продажу одежды с олимпийской символикой в Южной Корее, в том числе и онлайн в России.
В четверг Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал список российских спортсменов, получивших приглашения на Олимпиаду.
Как отреагировали в России на отстранение сборной от Олимпиады
AFP
«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого [отстранения сборной]. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», - сказал Путин. По мнению президента, МОК «не совсем честно» задействовал принцип коллективной ответственности в отношении сборной. «Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается», - указал Путин (цитаты по «Интерфаксу»)
1/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!» - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram
2/15
Евгений Разумный / Ведомости
«Сегодняшнее решение непосредственно повлияет на судьбы нового поколения российских спортсменов, многие из которых впервые имеют возможность выступить на грядущих Олимпийских играх. Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения, равно как и чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике без национальной самоидентификации, без гимна, без флага», - заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков
3/15
Сергей Савостьянов/ТАСС
«Как можно уложить в голове запрет на участие в открытии и закрытии Олимпийских игр?! До чего мы дошли?! Сломить великую державу Россию?! Нет, не получится. У этой страны – большими буквами Россия – есть армия, ядерное оружие и великие люди <...> Мы уже давно всех победили. Они, в том числе МОК, уже расписались в своей никчемности», - заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина (цитата по sports.ru)
4/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Мы, спортсмены, – вне политики. Для нас это будет ответственный турнир, он ничем не будет отличаться от других. Патриотизм, любовь к стране – она в сердце. Для этого необязательно кричать или даже носить флаг на груди. Если, дай бог, удастся хорошо выступить, мы обязательно споем гимн», - сказал журналистам нападающий СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук (цитата по «Р-спорту»)
5/15
Евгений Разумный / Ведомости
«Если спортсмен не интересуется политикой, это не значит, что политика не интересуется спортсменом. Считаю решение об отстранении нашей сборной частью политической травли России. Сочувствую ребятам, которые честно готовились к ОИ-2018 и не смогут выступить под российским флагом», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «В контакте»
6/15
Денис Абрамов / Ведомости
«Они не взяли нас санкциями, теперь они морят нас тем, что ехать или не ехать», - сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев в эфире «Первого канала»
7/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шок. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом - я не понимаю этого совсем», - заявил нападающий сборной России, капитан клуба НХЛ «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин агентству «Москва»
8/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Так решили только потому, что мы, по их мнению, должны были признать то, чего у нас нет, а у нас нет государственной программы допингового обеспечения спортсменов. Никакая страна, какими бы ужасными нас ни изображали, такого в страшном сне придумать не может. Теперь они наказывают наших спортсменов, уточняя, что "чистые" спортсмены без имени, без роду могут поехать», - заявила депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина (цитата по «Р-спорту»)
9/15
Денис Гришкин / Ведомости
«У меня простая реакция. Это вообще безобразие, которое разрушает очень важный институт международного сотрудничества. Я был с самого начала за то, чтобы все восстановить как положено», - заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев «РИА Новости»
10/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Олимпиада без России - это пустой звук. Наша великая страна и самые сильные спортсмены очень раздражают партнеров за рубежом. Но и здесь мы покажем, что Россия сильная и сломать нас нельзя. И выступать мы должны только под флагом своей великой страны. Победа будет за нами!» - написала депутат Госдумы Наталья Поклонская на странице «В контакте»
11/15
facebook.com / GerardXavierMarcelDepardieu
Известный французский актер Жерар Депардье принял участие во флешмобе в поддержку российских олимпийцев. На своей официальной странице в Facebook актер разместил фотографию, на которой он позирует с плакатом, на котором изображен девиз флешмоба No Russia No Games, что переводится как «Нет России - нет Игр»
12/15
Владимир Гердо / ТАСС
«Есть люди, которые говорят, что надо ехать на Олимпиаду, все-таки это наши спортсмены, они ждали этих Игр, готовились к ним, прошли через лишения, болячки, кровь и пот и, конечно, мы не имеем права лишить их этого счастья. С другой стороны, страна готовилась, гордилась этими спортсменами, вкладывала силы, душу, средства, и лишить болельщиков такого удовольствия... Это будет очень сложное решение, с кондачка его принять нельзя», - сказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев «Интерфаксу»
13/15
Александр Шалгин / ТАСС
«МОК изменил принципам, предал, по сути, принципы международного олимпийского движения. На его знаменах было написано "О спорт, ты мир"... Теперь можно написать: "О спорт, ты война", потому что в олимпийское движение вместо мира принесены принципы войны, холодная война пришла и в олимпийское движение», - сказал «Интерфаксу» первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
14/15
Евгений Разумный / Ведомости
Прежде чем реагировать на это решение, российским властям потребуются ответы на ряд вопросов, для чего потребуется контактировать с МОК, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей». Предстоит также решить, кто будет осуществлять контакты России с МОК, дал понять представитель Кремля. «До того, как будут получены ответы на эти вопросы, до того, как спортсмены сформулируют свою позицию, высказываться по этому поводу считаем преждевременным», — сказал Песков
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Апелляционный суд Киева избрал для бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток, передает телеканал «112 Украина».
Таким образом, суд признал незаконным решение Печерского районного суда Киева, который 11 декабря не избрал меру пресечения в отношении политика. Жалоба Генпрокуратуры Украины удовлетворена частично.
«Применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток, а именно с 22.00 (23.00 мск) до 07.00 (08.00 мск) следующего дня», — зачитал решение судья Олег Присяжнюк.
Помимо этого Саакашвили обязали по первому требованию являться к следователю и не уезжать из Киева без разрешения прокурора, передает «Апостроф».
«Позор! Это не суд! Это прямой призыв, чтобы ограничить мою политическую деятельность», - сказал Саакашвили после заседания суда, добавив, что он продолжит акции за отстранение и смену власти мирным путем.
Саакашвили обвиняют по ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Следствие считает, что политик договорился с беглым олигархом Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.
Как сторонники Саакашвили отбили его у спецслужб Украины
Reuters
Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили смогли вытащить его из автомобиля силовиков, сообщили украинские СМИ
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Gleb Garanich / Reuters
«Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа», – написал Саакашвили в Facebook
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Valentyn Ogirenko / Reuters
Политик также призывал освободивших его людей направиться к зданию Верховной рады и потребовать от парламента принять закон об импичменте нынешнего президента Украины Петра Порошенко
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Valentyn Ogirenko / Reuters
5 декабря сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к Саакашвили домой по адресу: ул. Костельная, 7
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Valentyn Ogirenko / Reuters
Перед домом Саакашвили во вторник собрались журналисты и сторонники политика. Сначала сотрудники правоохранительных органов никого не пускали в здание
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youtube / NewsOne
Саакашвили с крыши общался с собравшимися и заявил, что его хотят похитить, потому что он «встал на защиту украинского народа», передает «Интерфакс-Украина». «Они хотели меня похитить незаметно, но это у них не получилось», – заявил экс-президент Грузии (цитата «Интерфакс-Украина»)
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Valentyn Ogirenko / Reuters
Интернет-издание Liga.net сообщило, что Саакашвили, находившегося на крыше здания, задержали сотрудники правоохранительных органов. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что Саакашвили подозревают в попытке госпереворота. «Саакашвили обвиняют в попытке свержения конституционного строя», – приводит его слова ТАСС
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Valentyn Ogirenko / Reuters
Информацию о задержании Саакашвили подтвердили в Службе безопасности Украины. Его подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 256 УК Украины - «содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». Статья предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет, передает InfoResist
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Valentyn Ogirenko / Reuters
После того как Саакашвили посадили в автомобиль, правоохранительные органы стали задерживать сторонников политика
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Valentyn Ogirenko / Reuters
«В очередной раз удивляет Киев и в очередной раз удивляет Саакашвили», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что «от поедания галстука до появления на крыше Саакашвили проделал определенный путь в политике». «Конечно, это головная боль для Украины. Тут и врагу не пожелаешь. Хотя не считаем, конечно, украинский народ врагом», — добавил Песков
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял иск Сбербанка о взыскании суммы по кредитному договору к группе компаний Concept Group. Об этом сообщается на сайте суда.
Ответчиками по делу являются ООО «Стиль экспресс», ООО «Концепт груп» и Л. А. Ханик. Последний является сооснователем ритейлера, уточняет «Интерфакс». Суд зарегистрировал иск 22 января 2018 г. Предварительное судебное заседание назначено на 22 февраля. Больше на сайте суда информации об иске нет.
У Concept Group есть просроченная задолженность по текущим графикам выплат по кредиту, сообщил Сбербанк «Интерфаксу».
Concept Group - ритейлер одежды, который входит в АФК «Система». Ранее компания озвучила планы по продаже одежды в Индии. В январе 2016 г. Сбербанк открыл Concept Group возобновляемую кредитную линию на 1,7 млрд руб. сроком на три года.
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Следственный комитет России опроверг проведение проверки на экстремизм в отношении столичного кинотеатра «Пионер». Об этом ТАСС заявила представитель ведомства Юлия Иванова.
«Следственными органами ГСУ СК по Москве такая проверка не проводится», - заявила она. Ранее в СМИ появилась информация, что следователи СК по Западному административному округу Москвы начали проверку по статье «Экстремизм».
Ранее журналистка AFP Ола Циховлас написала в Twitter, что в московском кинотеатре «Пионер» после окончания сеанса фильма «Смерть Сталина», у которого ранее Минкультуры отозвало прокатное удостоверение, появились сотрудники правоохранительных органов.
«Пионер» показал «Смерть Сталина» три раза: два сеанса прошли в четверг и один - сегодня с утра. Согласно КоАП кинотеатр могут оштрафовать на 50 000–100 000 руб. за показ фильма без прокатного удостоверения. В случае повторного нарушения штраф составит 100 000–200 000 руб. Также работу кинотеатра могут приостановить на срок до 90 дней.
Как проходил первый сеанс запрещенного в прокате фильма «Смерть Сталина»
Андрей Гордеев / Ведомости
В московском кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте 25 января в 16.55 мск начался показ фильма «Смерть Сталина»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Табло с расписанием кинотеатра «Пионер»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зал заполнен примерно на две трети, зрители раскупили билеты на «Смерть Сталина» в этом кинотеатре на ближайшие дни
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Андрей Гордеев / Ведомости
Следующий сеанс с доступными местами пройдет 3 февраля
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Андрей Гордеев / Ведомости
Никаких объявлений перед сеансом администрация кинотеатра не делала, сообщений для присутствующих в кинотеатре журналистов тоже не было
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не было и никаких протестующих против показа фильма ни в «Пионере», ни рядом с ним
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает о борьбе за власть после смерти советского вождя
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Андрей Гордеев / Ведомости
В России его собиралась прокатывать кинокомпания «Вольга». Но во вторник, 23 января, министр культуры Владимир Мединский заявил, что прокатное удостоверение на «Смерть Сталина» будет отозвано, – такое удостоверение действует как разрешение на показ фильма в кинотеатрах
8/11
Андрей Гордеев / Ведомости
Мединский назвал «Смерть Сталина» оскорбительной насмешкой над советским прошлым и, «самое противное, над жертвами сталинизма»
9/11
Андрей Гордеев / Ведомости
После заявления Мединского об отзыве удостоверения фильм еще день оставался в расписании таких киносетей, как «Киномакс» и «Синема стар». «Пионер» продолжал продавать билеты на фильм
10/11
Андрей Гордеев / Ведомости
«Пионер» принадлежит бизнесмену Александру Мамуту. Также он владеет объединенной сетью кинотеатров, работающих под брендами «Синема парк» и «Формула кино». Эти кинотеатры «Смерть Сталина» показывать не стали
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Бывший главный редактор и гендиректор издания «Деловой Петербург» Максим Васюков назначен заместителем гендиректора холдинга РБК, сообщила компания.
Недавно издание «Деловой Петербург» приобрел Григорий Березкин. Он же владеет РБК. Васюков в 2011 г. был назначен главным редактором и гендиректором «Делового Петербурга».
Березкин после покупки петербургского издания поменял его руководство: главным редактором стал Артемий Смирнов, который последние годы работал в комитете по печати и связям с общественностью Ленинградской области, пишет РБК.
Переход Васюкова именно на работу в РБК не связан с тем, что обоими изданиями теперь владеет Березкин, рассказал «Ведомостям» источник в РБК. Васюкова, как опытного медиаменеджера, пригласил на работу гендиректор РБК Николай Молибог.
Гендиректором «Делового Петербурга» также стал бывший чиновник - это Наталья Шелудько, которая еще недавно занимала пост председателя областного комитета по печати и связям с общественностью. До сделки Васюков заверил редакцию издания, что даже при смене собственников руководство этого СМИ и его редакционная политика не изменятся.
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Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group подал документы для листинга на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.
В частности, компания хочет разместить на бирже GDR (глобальные депозитарные расписки). Глобальные депозитарные расписки X5 уже есть в обращении на Лондонской бирже.
X5 Retail Group управляет магазинами под брендами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и др. Выручка компании в 2017 г. выросла на 25,5% до 1,28 трлн руб. Положительное влияние оказало рекордное снижение инфляции, считает главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. Ранее компания подала ходатайство в ФАС о покупке 100 магазинов «Уфимский гастроном» в Башкирии.