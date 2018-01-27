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Посол США призвал Россию воспринимать «кремлевский доклад» без эмоций

Посол США в России Джон Хантсман призвал Москву воспринимать так называемый «кремлевский доклад» исходя из его «реальной, а не надуманной сути, и без эмоций». Отношения между двумя странами далеко не исчерпываются этим правовым актом, рассказал он в интервью «Интерфаксу» .

«Шесть месяцев назад Конгресс проголосовал за усиление санкций (против России) большинством голосов, а именно 98 против 2. Так что в том, что произойдет 29 января, нет ничего нового», – подчеркнул Хантсман. Он добавил, что это реализация результатов голосования, которое состоялось в августе прошлого года.

Он добавил, что некоторые называют это «списком», «чем это в реальности не является». По словам Хантсмана, решать, каким образом этот доклад будет доведен до сведения общественности, будет Конгресс: список могут опубликовать, а могут оставить закрытым.

Хантсман отметил, что встречался со многими важными политиками и ответственными лицами, и все они сильно заинтересованы, чтобы отношения между США и Россией работали: «Я не встречал ни одного человека, который бы хотел, чтобы наши отношения разрушились»..

Ранее сообщалось, что 29 января Белый дом должен представить в конгресс США так называемый «кремлевский доклад» - список близких к президенту России Владимиру Путину бизнесменов, против которых могут быть введены санкции. Таково требование подписанного летом 2017 г. президентом США Дональдом Трампом закона «О противодействии противникам США посредством санкций». По словам президента Атлантического совета Фредерика Кемпа, в список может быть включено от 40 до 400 человек. Источник «Коммерсанта» ранее говорил о 50 потенциальных фигурантах доклада, который всего, вместе с членами их семей, может содержать около 400 фамилий. Американские сенаторы призывали госдепартамент и минфин при подготовке доклада о приближенных к Кремлю россиянах обратить внимание на генпрокурора России Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова.