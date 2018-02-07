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Потанин прокомментировал попадание в «кремлевский доклад»

Включение основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина в «кремлевский список» никак не отразилось на способности компании привлекать финансирование в банках, в том числе и в зарубежных – европейских и американских. Об этом заявил сам Потанин в Красноярске в среду.

«Кто-то в кремлевском пуле, кто-то - в кремлевском списке. Звучит престижно. Раз попал, надо оставаться», - сказал Потанин. Он подчеркнул, что «Норникель» на сложности не жалуется, «Норникель» работает.

Минфин США ранее опубликовал так называемый «кремлевский доклад», в который попали 210 человек. Это российские бизнесмены и чиновники, которых руководство США считает наиболее близкими к президенту России. Попадание в перечень не означает введения каких-то ограничений, однако министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что санкции начнут вводить в ближайшее время.

Кроме того, «кремлевский доклад» уже негативно сказался на бизнесе некоторых российских миллиардеров, сообщал Bloomberg. Кто-то из бизнесменов высказал опасения по поводу готовящейся сделки, другой заявил об ухудшении репутации.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»