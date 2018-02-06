Политика

Новости

Минфин США введет санкции против фигурантов «кремлевского списка» в ближайшее время

США начнут вводить санкции против лиц из открытой части «кремлевского списка» в ближайшие месяцы. Об этом заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин, выступая в комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса США.

Конгрессмен Максин Уотерс (демпартия, Калифорния) обвинила министра в пассивном подходе к антироссийским санкциям, спросив, когда власти страны начнут вводить санкции против лиц из «кремлевского доклада». «Мы работаем над этим прямо сейчас, и в ближайшие пару месяцев это будет происходить на постоянной основе, - ответил он. - Наша администрация уже ввела значительные санкции в отношении России». Вместе с этим Мнучин подтвердил, что санкции не затронут госдолг России.

Мнучин подчеркнул, что его ведомство продолжает работу и по ограничениям в отношении Венесуэлы, Ирана и КНДР.

В конце января минфин США составил «кремлевский доклад» – список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к руководству России. В список вошли сотрудники администрации Кремля, члены кабинета министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководители «Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, а также 96 российских бизнесменов, чье состояние, по оценке журнала Forbes, составляет от $1 млрд.