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«Газпром нефть» назначила нового гендиректора Московского НПЗ

Аркадий Егизарьян, который возглавлял Московский нефтеперерабатывающий завод с 2010 г., покидает свой пост. Он переходит на работу в в корпоративный центр «Газпром нефти», где будет руководить проектами цифровой трансформации блока логистики, переработки и сбыта. Об этом говорится в сообщении компании.

Новым гендиректором Московского НПЗ назначен Виталий Зубер. Он пришел на работу в НПЗ после университета. В частности, Зубер занимал разные должности – от оператора технологической установки до главного инженера предприятия. С 2011 г. работал в ТНК-BP, а с 2013 г. по настоящее время возглавлял Новокуйбышевский НПЗ. «Уверен, что под его руководством Московский НПЗ успешно завершит программу модернизации и станет лучшим предприятием отрасли», – приводятся в сообщении слова замгендиректора по логистике, переработке и сбыту «Газпром нефти» Анатолия Чернера.

В феврале «Газпром нефть» объявила, что потратит более 418 млрд руб. на модернизацию Омского и Московского НПЗ, из них на второй пойдет около 217 млрд руб. В результате на двух предприятиях к 2025 г. глубина переработки должна будет вырасти до 99% (на Московском сейчас – 76%).