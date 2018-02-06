«Газпром нефть» потратит свыше 400 млрд рублей на модернизацию НПЗ

«Газпром нефть» намерена инвестировать в развитие МНПЗ более 217 млрд руб. Евгений Разумный / Ведомости

В ближайшие пять лет «Газпром нефть» намерена потратить более 418 млрд руб. на модернизацию Омского и Московского НПЗ, говорится в презентации ко дню инвестора «Газпрома».

«Газпром нефть» намерена инвестировать в развитие Омского НПЗ более 201 млрд руб., а в развитие Московского – более 217 млрд руб. В результате на двух предприятиях к 2025 г. глубина переработки должна будет вырасти до 99%, тогда как в Омске сейчас 91%, а на Московском - 76%.

Производство нефтепродуктов при этом увеличится не сильно: на Омском НПЗ - с 20 до 21 млн т, а в Москве - с 11 до 12 млн т. в год, говорится в презентации для инвесторов. Зато маржинальность предприятий вырастет в 1,5 и 3 раза соответственно.

Сколько «Газпром нефть» инвестирует в развитие NIS (сербский актив) и «Яноса» (СП с «Роснефтью»), в презентации не говорится. В документе отмечается, что капитальные затраты компании в 2018 г. останутся на уровне прошлого года – $6,2 млрд (353 млрд руб. по текущему курсу). Из них на развитие переработки будет потрачено $1,8 млрд (102 млрд руб.).

Сегодня «Газпром нефть» также назвала предварительные итоги 2017 г. Неаудированная выручка за 2017 г. составила 2 трлн руб., чистая прибыль составила 253 млрд руб., EBITDA – 551 млрд руб. «Газпром нефть» прошла пиковые инвестиции в ключевые инвестпроекты», - сказал заместитель предправления «Газпрома» Андрей Круглов.

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