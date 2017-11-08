Московский НПЗ снизит выбросы после реконструкции

Объем переработки завода останется на уровне 12 млн т. МНПЗ обеспечивает порядка 40% поставок топлива в Московский регион А. Махонин / Ведомости

«Газпром нефть» планирует вложить 120 млрд руб. (порядка $2 млрд) в строительство нового комплекса глубокой переработки нефти на Московском НПЗ (МНПЗ, расположен в Москве в районе Капотни), цитирует «Интерфакс» генерального директоров компании Александра Дюкова. «Мы планируем начать строительство этого объекта в 2018 г., чтобы к 2022 г. завершить проект», - сказал он.

В комплекс будут входить несколько установок. «Здесь будет и замедленное коксование, и гидрокрекинг, и т. д. По завершению строительства этого комплекса мы доведем глубину переработки до 96% (в 2016 г. - 75,8%. - «Ведомости») с выходом светлых нефтепродуктов в 85% (58,1% в прошлом году). Как раз в этот момент мы будем иметь абсолютно новый завод, который по своим характеристикам будет соответствовать лучшим НПЗ мира как по показателям эффективности, так и безопасности, и экологичности», - добавил Дюков.

Объем переработки завода останется на уровне 12 млн т. МНПЗ обеспечивает порядка 40% поставок топлива в Московский регион. С 2013 г. завод выпускает бензины и дизельное топливо Евро-5. В 2016 г. на предприятии было произведено 2,6 млн т бензина, 2,1 млн т дизтоплива, керосина 704 000 т, битума 976 000 т.

Увеличение инвестиций в МНПЗ - это стратегически верное и экономически выгодное решение в условиях проводимой государством политики по изменению таможенных пошлин, говорит директор по развитию бизнеса Vygon Consulting Антон Рубцов: «Для МНПЗ, находящегося в центре самого крупного рынка моторных топлив страны, проблем со спросом не будет. Чтобы в масштабе отрасли сохранить стимулы к модернизации в условиях низких цен на нефть, государству важно обеспечить поддержку таких крупных инвестиционных проектов, направленных на повышение глубины переработки».

Завод часто попадает в поле зрения Росприроднадзора, когда в Москве фиксируется превышение выбросов диоксида серы. Так произошло весной этого года, в результате в июне завод был оштрафован на 400 000 руб. за превышение норматива выбросов. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что экологическая программа, которая реализуется на НПЗ, позволит сократить уровень воздействия на окружающую среду примерно в четыре раза. «Завод будет полностью модернизирован до 2020 г., санитарная зона вокруг МНПЗ уменьшится в разы, уменьшатся и выбросы, и запахи», - говорил он в интервью «Газете.ру».

Московский НПЗ