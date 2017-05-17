МНПЗ не заметил выброса сероводорода

Комплексная система экологического мониторинга Московского НПЗ свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах предприятия. Это ТАСС сообщили в пресс-службе МНПЗ. Ранее «Мосэкомониторинг» сообщил, что в ночь на 17 мая в Капотне, где находится завод, зафиксирован резкий рост содержания сероводорода в воздухе. К 1.00 мск предельно допустимая концентрация минимальная разовая (ПДК м.р.) сероводорода в Капотне была превышена в 51,4 раза, затем показатель начал снижаться.

В пресс-службе МНПЗ заявили об отсутствии выбросов на объектах завода и добавили, что все объекты работают в штатном режиме.

В ночь на 14 мая автоматическая станция зафиксировала 17-кратное превышение ПДК м. р. сероводорода в Орехово-Борисове Южном, напоминает «Интерфакс». 15 мая представитель «Транснефти» заявил, что на МНПЗ произошла нештатная ситуация. Завод заявил, что нештатных ситуаций на предприятии не было и выбросов сероводорода не зафиксировано.