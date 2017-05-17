Московский НПЗ начал принимать нефть «Транснефти»

Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» начал планово принимать нефть из системы «Транснефти», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. Там добавили, что 14-16 мая выпуск нефтепродуктов осуществлялся по графику.

15 мая представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что завод с предыдущего дня прекратил принимать нефть из-за нештатной ситуации. МНПЗ на это заявил, что нештатной ситуации не было, а прием нефти и сдачу продукции завод приостановил с 14 мая из-за продолжения пуско-наладочных работ после завершения ремонта.

Ранее сообщалось, что плановый ремонт на НПЗ должен был завершиться 6 мая, а Демин 17 апреля говорил, что завод вышел из ремонта и работает в графике. 16 мая агентству ТАСС заявили в Минэнерго, что МНПЗ восстановит работу в полном объеме в течение двух-трех суток.