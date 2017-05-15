«Транснефть» упомянула нештатную ситуацию на Московском НПЗ

На МНПЗ говорят, что установка получения серы была остановлена при тестировании, но нештатной ситуации не было

Московский НПЗ (принадлежит «Газпром нефти») приостановил прием нефти из системы «Транснефти», сообщил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.

По его словам, Московский НПЗ остановил прием и сдачу готовой продукции со вчерашнего дня «из-за нештатной ситуации», передает «Интерфакс». Кроме того, действует ограничение по поставкам на Пермский НПЗ «Лукойла», а с 15 мая ввел ограничение на прием «Танеко», добавил Демин.

Московский НПЗ завершает плановый ремонт, продолжаются пусконаладочные работы, сообщили в пресс-службе завода. «14 мая в 9.30 установка получения серы Московского НПЗ была остановлена в ходе тестирования автоматической системы безопасности. Система сработала штатно, нештатных ситуаций не было», – уточнила пресс-служба. Установка будет запущена в ближайшее время.

«Объективные данные комплексной системы экологического мониторинга МНПЗ свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода», – отмечается в сообщении НПЗ. Между тем Мосэкомониторинг в выходные фиксировал превышение в 17 раз нормы концентрации сероводорода на юге Москвы, передает «Интерфакс».

В Москве не зафиксировано превышение уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ, в том числе сероводорода, в районе Капотня, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского управления МЧС. Сообщения об облаке вредных веществ, которое движется к центру города, там назвали слухами. Сотрудник пресс-службы добавил, что 14 мая в Капотне в воздухе было зафиксировано разовое превышение ПДК в 1,04 раза по сероводороду, что не оказывает значимых последствий для организма человека.

Московский НПЗ расположен в столичном районе Капотня. Завод обеспечивает порядка 40% рынка топлива Московского региона.

МНПЗ прошел плановый ремонт зимой – весной 2017 г. 17 апреля Демин говорил, что завод вышел из ремонта и работает по графику. На предприятии предполагалось провести ремонтные работы по реконструкции установки каталитического крекинга (Г-43-107) – в результате мощность установки каткрекинга возрастет до 20%. Кроме того, планировалась реконструкция установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-6), благодаря чему предполагается дополнительно снизить воздействие производства на окружающую среду и улучшить показатели энергоэффективности предприятия.