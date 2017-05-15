«Транснефть» упомянула нештатную ситуацию на Московском НПЗ
- Анастасия Агамалова
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Московский НПЗ (принадлежит «Газпром нефти») приостановил прием нефти из системы «Транснефти», сообщил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.
По его словам, Московский НПЗ остановил прием и сдачу готовой продукции со вчерашнего дня «из-за нештатной ситуации», передает «Интерфакс». Кроме того, действует ограничение по поставкам на Пермский НПЗ «Лукойла», а с 15 мая ввел ограничение на прием «Танеко», добавил Демин.
Московский НПЗ завершает плановый ремонт, продолжаются пусконаладочные работы, сообщили в пресс-службе завода. «14 мая в 9.30 установка получения серы Московского НПЗ была остановлена в ходе тестирования автоматической системы безопасности. Система сработала штатно, нештатных ситуаций не было», – уточнила пресс-служба. Установка будет запущена в ближайшее время.
«Объективные данные комплексной системы экологического мониторинга МНПЗ свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода», – отмечается в сообщении НПЗ. Между тем Мосэкомониторинг в выходные фиксировал превышение в 17 раз нормы концентрации сероводорода на юге Москвы, передает «Интерфакс».
В Москве не зафиксировано превышение уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ, в том числе сероводорода, в районе Капотня, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского управления МЧС. Сообщения об облаке вредных веществ, которое движется к центру города, там назвали слухами. Сотрудник пресс-службы добавил, что 14 мая в Капотне в воздухе было зафиксировано разовое превышение ПДК в 1,04 раза по сероводороду, что не оказывает значимых последствий для организма человека.
Московский НПЗ расположен в столичном районе Капотня. Завод обеспечивает порядка 40% рынка топлива Московского региона.
МНПЗ прошел плановый ремонт зимой – весной 2017 г. 17 апреля Демин говорил, что завод вышел из ремонта и работает по графику. На предприятии предполагалось провести ремонтные работы по реконструкции установки каталитического крекинга (Г-43-107) – в результате мощность установки каткрекинга возрастет до 20%. Кроме того, планировалась реконструкция установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-6), благодаря чему предполагается дополнительно снизить воздействие производства на окружающую среду и улучшить показатели энергоэффективности предприятия.