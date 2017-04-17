Московский НПЗ работает по графику после планового ремонта

Московский НПЗ (МНПЗ) вышел из ремонта и работает в графике, сообщил журналистам советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.

Как сообщалось, плановый ремонт «большого кольца» Московского НПЗ «Газпром нефти» согласно графику, утвержденному Минэнерго РФ, должен был завершиться 6 мая.

«Газпром нефть» начала ремонт на МНПЗ в первые рабочие дни января.

Предполагалось провести ремонтные работы по реконструкции установки каталитического крекинга (Г-43-107) – в результате мощность установки каткрекинга возрастет до 20%. Кроме того, планировалась реконструкция установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-6), благодаря чему предполагается дополнительно снизить воздействие производства на окружающую среду и улучшить показатели энергоэффективности предприятия.

Московский НПЗ обеспечивает около 40% рынка топлива Московского региона.