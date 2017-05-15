МЧС опровергло сообщения об идущем на центр Москвы сероводородном облаке

В Москве не зафиксировано превышение уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ, в том числе сероводорода, в районе Капотня, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского управления МЧС. «В настоящее время никакого превышения ПДК в районе Капотня нет. Распространяемые в соцсетях и СМИ слухи о том, что значительно превышен уровень сероводорода, и облако вредных веществ движется в центр Москвы, не соответствуют действительности», - сказал сотрудник пресс-службы. Он добавил, что 14 мая в Капотне в воздухе было зафиксировано разовое превышение ПДК в 1,04 раза по сероводороду, что не оказывает значимых последствий для организма человека. «В настоящее время продолжается непрерывный мониторинг экологической обстановки на стационарных постах Мосэкомониторинга, работают оперативные группы и передвижные лаборатории МЧС», - заключил собеседник агентства.

Ранее в понедельник «Транснефть» сообщила о нештатной ситуации, из-за которой с 14 мая Московский НПЗ в Капотне прекратил прием нефти. «Интерфакс» сообщил, что Мосэкомониторинг на выходных фиксировал превышение в 17 раз нормы концентрации сероводорода на юге Москвы.

МНПЗ заявил, что нештатных ситуаций на предприятии не было. Плановый ремонт на заводе завершается, пуско-наладочные работы продолжаются. «14 мая в 9.30 установка получения серы Московского НПЗ была остановлена в ходе тестирования автоматической системы безопасности. Система сработала штатно, внештатных ситуаций не было, - уточнила пресс-служба. - Объективные данные комплексной системы экологического мониторинга МНПЗ свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода».