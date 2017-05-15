«Транснефть» сообщила о нештатной ситуации на Московском НПЗ

Московский НПЗ «Газпром нефти» с 14 мая приостановил прием нефти из системы «Транснефти» и сдачу готовой продукции в систему, передает «Интерфакс». Это журналистам сообщил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин. Он объяснил это нештатной ситуацией. Мосэкомониторинг в выходные фиксировал превышение в 17 раз нормы концентрации сероводорода на юге Москвы, отмечает «Интерфакс».

Также Демин сказал что пока действует ограничение по поставкам на Пермский НПЗ «Лукойла», а с 15 мая дня ввел ограничение на прием нефтеперерабатывающий комплекс «Танеко».

«На Московском НПЗ продолжаются пусконаладочные работы после завершения плановых мероприятий по модернизации установок каталитического крекинга и первичной переработки нефти, а также стандартному ремонту установок «большого технологического кольца», – сообщила пресс-служба МНПЗ.

Московский НПЗ обеспечивает около 40% рынка топлива Московского региона.

МНПЗ прошел плановый ремонт зимой – весной 2017 г. 17 апреля Демин говорил, что завод вышел из ремонта и работает по графику. На предприятии предполагалось провести ремонтные работы по реконструкции установки каталитического крекинга (Г-43-107) – в результате мощность установки каткрекинга возрастет до 20%. Кроме того, планировалась реконструкция установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-6), благодаря чему предполагается дополнительно снизить воздействие производства на окружающую среду и улучшить показатели энергоэффективности предприятия. 17 апреля пресс-служба МНПЗ сообщила, что завершены основные работы по модернизации установок каталитического крекинга, первичной переработки нефти и планово-предупредительного ремонта установок «большого кольца» и технологические объекты проходили необходимые испытания. 4 мая она сообщила, что на заводе завершился монтаж ключевого элемента блока каталитического риформинга комбинированной установки переработки нефти «Евро+».