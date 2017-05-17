В Капотне произошел выброс сероводорода

В московском районе Капотня в ночь на среду автоматическая станция зафиксировала резкий рост содержания сероводорода в атмосфере, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на «Мосэкомониторинг». По его данным, в 1.00 мск предельно допустимая минимальная разовая концентрация сероводорода там была превышена в 51,4 раза, в 2.00 - в 38,93 раза, к 6 утра - в 2,9 раза.

В других районах ЮВАО «Мосэкомониторинг» ночью не заметил превышения уровня загрязняющих веществ в воздухе.

В ночь на 14 мая автоматическая станция зафиксировала 17-кратное превышение ПДК м. р. сероводорода в Орехово-Борисове Южном, напоминает «Интерфакс». 15 мая стало известно, что Московский НПЗ «Газпром нефти» , расположенный на юге Москвы, остановил установку серы для проведения пуско-наладочных работ. По данным компании, выбросов в атмосферу сероводорода не было. В городском управлении МЧС 15 мая также заявили, что превышения ПДК вредных веществ в Капотне на тот момент не было, а 14 мая в Капотне в воздухе было зафиксировано разовое превышение ПДК в 1,04 раза по сероводороду, что не оказывает значимых последствий для организма человека.