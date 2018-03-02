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Правительство рассмотрит предложения «Транснефти» по тарифам через Казахстан

Правительство готово вновь рассмотреть вопрос о тарифах на транспортировку нефти из России в направлении Казахстана. Об этом сказал вице-премьер Аркадий Дворкович, передает «Интерфакс».

Надо посмотреть новые обоснования, которые представит «Транснефть», сказал Дворкович. По его словам, он их пока не видел. При этом он отметил, что «есть решения, которые есть, пока других нет». Тарифы всегда могут быть пересмотрены, добавил Дворкович.

Ранее президент «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что компания планирует поднять в правительстве вопрос о выпадающих доходах России при транспортировке нефти через Казахстан. Он отметил, что Казахстан не просто так повысил в 2,5 раза тарифы, а это результат «каких-то согласований». «Транснефть» оценивает выпадающие доходы России в результате снижения тарифов в направлении Казахстана в 1,1 млрд руб.