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OCCRP узнал о получении Олегом Дерипаской кипрского гражданства

Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не называет имя Дерипаски.

Впервые Дерипаска подал заявление о получении кипрского гражданства в 2016 г., пишет OCCRP, однако ему отказали в связи с расследованием, которое велось в отношении бизнесмена в Бельгии. В июле 2016 г. Дерипаска представил письмо от властей Бельгии, в котором говорилось, что дело было отправлено в архив из-за отсутствия доказательств. В марте 2017 г. миллиардер подал второе заявление, и оно было одобрено.

Из данных, полученных OCCRP и The Guardian, следует, что несколько сотен человек воспользовались программами, которые позволяют состоятельным лицам получить кипрское гражданство, а вместе с ним и право на свободный въезд, работу и проживание в Евросоюзе.

Эти схемы возникли более 30 лет назад, но в последнее десятилетие их популярность резко выросла, отмечает OCCRP. Как сообщает The Guardian, по данным на сентябрь прошлого года, чтобы получить кипрское гражданство, нужно было вложить 2 млн евро в недвижимость на острове или 2,5 млн в компании или государственные облигации.

Согласно данным, предоставленным парламентом Кипра, начиная с 2008 г. кипрское гражданство получили 1685 иностранных инвесторов из стран бывшего СССР, а также из Китая, Ирана и Саудовской Аравии. Кроме того, гражданство присвоено членам их семей (1651 человек). Приток инвестиций от этой схемы оценивается более чем в 4,5 млрд евро.

Из документов, на которые ссылается OCCRP, следует, что гражданство также предлагали еще одному российскому миллиардеру - Виктору Вексельбергу, но он, вероятно, отклонил предложение. Пресс-секретарь бизнесмена заверил OCCRP, что Вексельберг имеет только российское гражданство.

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