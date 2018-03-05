«Нафтогаз» закроет представительство в России

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Вашукевич рассказала о записях разговоров Дерипаски о вмешательстве в выборы США

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, рассказала о наличии записей разговоров миллиардера Олега Дерипаски о вмешательстве России в выборы США. Об этом пишет The New York Times.

Дело не только во мне, сказала Вашукевич: «Это касается многих людей в Америке и других странах». По ее словам, у нее есть более 16 часов аудиозаписей, но она отдаст их только в обмен на политическое убежище в США. В августе 2016 г. Дерипаска обсуждал вмешательство в американские выборы, но с кем именно – Вашукевич не стала рассказывать. Она только уточнила, что Дерипаска вел разговор с тремя людьми на английском – они могли быть американцами. У Дерипаски был план насчет выборов, сказала она.

Сейчас Вашукевич находится под стражей в иммиграционном центре. По ее словам, она содержится в переполненной камере, в которой более 100 женщин и только 3 туалета. Тайский чиновник просил ее подписать документ, в котором утверждалось, что она согласна, что в России будет в безопасности, говорит Вашукевич. Она отказалась. Скоро ее отправят в Паттайю для судебного разбирательства. Ей грозит депортация. «Я боюсь возвращаться в Россию. Может произойти что-нибудь странное», – добавила она.

Пресс-секретарь американского посольства в Бангкоке отказалась обсуждать просьбу Вашукевич о предоставлении убежища. Однако отметила, что знает об аресте.

В конце февраля Вашукевич и еще несколько человек задержали в Таиланде за нелегальную трудовую деятельность из-за организации секс-тренинга. Вашукевич и ее наставник Александр Кириллов (Алекс Лесли) попросили политического убежища в США. Соответствующее письмо было передано в американское посольство в Бангкоке.

Ранее политик Алексей Навальный опубликовал расследование ФБК об отдыхе вице-премьера России Сергея Приходько на яхте бизнесмена в Норвегии. Оно было построено на книге Вашукевич и информации из ее Instagram. Навальный предположил, что Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. Миллиардер подал в суд на Вашукевич и Кириллова за разглашение деталей частной жизни.