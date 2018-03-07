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Полиция задержала гендиректора красноярской авиакомпании «Красавиа»

Сотрудники полиции задержали гендиректора красноярской авиакомпании «Красавиа» Ивана Попова, передает «РИА Новости» со ссылкой на управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. В новой должности Попов проработал около трех месяцев.

«В его задержании принимали участие и представители других правоохранительных органов», – рассказал представитель управления. Причины и обстоятельства задержания не раскрываются.

«Никакого отношения к работе авиакомпании "Красавиа" данное событие не имеет. Дело связано с работой Ивана Михайловича в период, когда он занимал должность генерального директора ООО "Авиакомпания "Турухан"», – говорится на сайте перевозчика.

До Попова гендиректором компании был Валерий Мордань. В конце 2017 г. его задержали по подозрению в получении взятки в размере 4 млн руб. В следственном отделе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России в декабре сообщили, что Мордань при помощи посредника получил от директора компании, поставившей спецтехнику для нужд авиакомпании, взятку в размере 10% от суммы контракта. Взамен, по данным следствия, Мордань обещал лоббировать интересы этой компании при заключении договоров с авиакомпанией в будущем.