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Bayer начала обсуждать с BASF продажу части бизнеса ради сделки с Monsanto

Германский концерн Bayer начал эксклюзивные переговоры с BASF о продаже всего бизнеса по производству семенного материала овощей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщении Bayer.

«Bayer уверена, что за счет этой и других связанных мер ей удастся полностью развеять все опасения Европейской комиссии», - уточняется в пресс-релизе. Bayer в октябре 2017 года договорилась о продаже значительной части двух подразделений, входящих в направление Crop Science, - семенного и неселективных гербицидов - за 5,9 млрд евро.

Такой шаг обусловлен стремлением Bayer приобрести Monsanto за $66 млрд. Стороны договорились о сделке в 2016 г. В результате сделки может появиться крупнейший в мире производитель гербицидов и генетически модифицированных семян.

Ранее Bayer подала в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Компания потребовала признать решения службы незаконными. В качестве третьих юридических лиц компания привлекла к иску три юридических лица Monsanto.

Компания обратилась в суд после того, как в ноябре 2017 г. ФАС выдала условие для сделки по слиянию Bayer с Monsanto: немецкий концерн должен передать российским компаниям технологии в области селекции семян, необходимые для создания новых сортов и гибридов. При этом Bayer исключила возможность ухода из России и пообещала сделать «все возможное» для завершения российский части сделки по слиянию с Monsanto.