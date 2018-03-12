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Фонд Mubadala станет партнером «Роснефти» в разработке одного из крупнейших месторождений газа

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni объявила о продаже эмиратской Mubadala Petroleum 10% в концессионном соглашении Шорук на разработку крупнейшего газового месторождения в Средиземном море Zohr, которое находится на шельфе Египта. Об этом говорится в сообщении Eni. Сумма сделки составит $934 млн.

«Для нас удовольствие работать с Mubadala, и мы приветствуем их в нашем партнерстве», - заявил глава Eni Клаудио Дескальци. Закрыть сделку планируется после согласования ее условий с регуляторами.

Eni сообщила об открытии газового месторождения Zohr на шельфе Египта в 2015 г. Позже в проект вошла «Роснефть». В октябре 2017 г. главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что целевой сырьевой рынок, на который участники проекта будут ориентироваться при добыче газа, - это рынок Египта. Часть добытого газа может также поставляться европейским потребителям. Российская компания планировала вложить в развитие Zohr более $2 млрд с 2018 по 2021 г.

Сейчас в разработке египетского месторождения по концессионному соглашению Шорук участвуют «Роснефть» (владеет 30%), британская BP (10%) и IEOC («дочка» Eni), которой до закрытия сделки с эмиратским фондом принадлежит 60%. Площадь Zohr составляет 231 кв. км, потенциальные запасы газа оцениваются в 850 млрд куб. м. Это одно из крупнейших месторождений, открытых в мире за несколько лет, говорил «Ведомостям» аналитик Raiffesenbank Андрей Полищук.