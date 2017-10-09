«Роснефть» купила 30% в египетском проекте Zohr за $1,1 млрд Reuters

«Роснефть» в понедельник закрыла сделку по покупке 30%-ной доли в газовом месторождении Zohr у Eni за $1,1 млрд, говорится в сообщении российской компании.

Стороны договорились, что «Роснефть» компенсирует Eni свою долю в понесенных исторических затратах по проекту. Сколько это – стороны не раскрывают. После закрытия сделки 60% в проекте осталось у Eni, еще 10% - у BP.

О сделке Eni и «Роснефть» объявили в конце 2016 г. «Роснефть» планировала закрыть ее во II квартале 2017 г.

Завершение сделки открывает перед «Роснефтью» возможности по укреплению своих позиций «в перспективном и стратегически важном регионе», приводятся слова главного исполнительного директора компании Игоря Сечина.

Запасы месторождения Zohr могут составить до 850 млрд куб. м газа или 5,5 млрд барр. в нефтяном эквиваленте. Добыча на месторождении должна начаться до конца 2017 г. «Проект с большим потенциалом и с возможностью экспорта газа, одно из крупнейших месторождений, открытых в мире за несколько лет, с высокой рентабельностью разработки», - напоминает аналитик Raiffesenbank Андрей Полищук.

У «Роснефти» давние амбиции газового игрока, напоминает аналитик БКС Александр Корнилов. Проект интересный в плане экономики, к тому же «Роснефть» может получить бесценный опыт разработки шельфового газа, считает эксперт. У «Роснефти» накоплено около $21 млрд денежных средств их эквивалетов на счетах, так что покупка за $1,1 млрд особо не отразится на балансе компании, считает Полищук.