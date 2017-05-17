«Роснефть» договорилась с итальянскими Eni и Tecnolima о расширении сотрудничества

Сколько денег готова потратить «Роснефть» на реализацию достигнутых доворенностей с итальянскими компаниями, не уточняется

Итальянские компании будут поставлять оборудование для буровых и участвовать в сфере переработки и торговли нефтью

В среду в Сочи «Роснефть» и три итальянские компании договорились о сотрудничестве, говорится в сообщении нефтяной компании.

Соглашения она подписала с Eni - о расширении сотрудничества в нефтепереработке и торговле углеводородами, с Teleclima - о поставке климатического оборудования для буровых установок и с Pietro Fiorentini - об обмене технологиями.

Соглашение с Eni подразумевает сотрудничество за рубежом, говорится в сообщении «Роснефти». Еще стороны закрепили договоренности по бурению поисковых скважин в рамках совместных проектов в акваториях Черного и Баренцева морей. Стороны будут сотрудничать и по проекту Zohr в Египте.

В соглашении с Teleclima речь идет о пилотном проекте по производству, поставке и монтажу систем отопления на буровые установки «Роснефти».

С Pietro Fiorentini «Роснефть» договорилась провести переговоры о контракте на проведение опытно-промышленных испытаний оборудования по измерению добываемого объема углеводородов на одном из нефтегазовых месторождений. Если технология понравится, стороны рассмотрят перспективу локализации производства по технологии Pietro Fiorentini.

Сколько денег готова потратить «Роснефть» на реализацию достигнутых доворенностей с итальянскими компаниями, не уточняется. Как это согласуется с исполнением санкционного режима, который установил Евросоюз в 2014 г., не ясно.

Санкции против российских энергокомпаний действуют с сентября. Власти ЕС также запретили европейским компаниям оказывать услуги по разработке и добыче нефти на глубоководье, в Арктике и на сланцевых месторождениях. «Оборудование для глубоководной добычи нефти, освоения месторождений в Арктике и сланцевых проектов более не может поставляться в Россию», - говорилось в сообщении Евросовета от 2014 г. Тогда же был введен запрет на поставки товаров двойного назначения. «Это сделано для того, чтобы ограничения были распространены еще на девять компаний, производящих товары двойного назначения. Им запрещается получать продукцию двойного назначения из ЕС», - говорится в документе 2014 г.