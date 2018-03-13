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Минприроды отказало «Новатэку» в монополии на ямальский газ‍

Минприроды отказалось законодательно закрепить монополию компании «Новатэк» на недра Ямало-Ненецкого АО (ЯНАО). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Таким образом, компания, председателем правления и акционером которой является миллиардер Леонид Михельсон, рассчитывала усилить позиции в ключевом для себя регионе.

Просьба Михельсона содержалась в предложениях по ускоренному развитию добычи в Арктике от 31 января, представленных ведомству в рамках исполнения декабрьского поручения президента Владимира Путина, пишет газета. В качестве одной из мер компания предложила ввести повышающий коэффициент 3,5 к вычитаемым из базы налога на прибыль расходам на разведку на Ямале, Таймыре и Гыдане. «Новатэк» призвал также определить ресурсную базу для СПГ-проектов на Ямале и Гыдане из целевого уровня производства в 100 млн т в год и законодательно закрепить механизм передачи участков для разведки и добычи компаниям, выпускающим СПГ на существующих и планируемых мощностях в ЯНАО. Кроме того, бизнесмен попросил при проведении аукционов на арктические участки в регионе включать обязательство по сжижению газа.

С такой просьбой компания выступила в рамках своих планов стать крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире к 2030 г. К этому сроку «Новатэк» намерен довести выпуск СПГ до 70 млн т. Источники, знакомые с позицией министерства, объяснили газете, что у правительства и так есть возможность предоставлять участки с целевым назначением (без аукциона отдается только шельф). Идея компании, в свою очередь, может негативно отразиться на конкуренции, а государство потеряет возможность прописать в условиях торгов, например, социальные обязательства. В то же время у »Новатэка», по словам собеседников «Коммерсанта», и так нет конкурентов, компания все равно получит участки.

Издание напоминает, что сейчас сжижением газа в Арктике занимается только «Новатэк». Компания реализует два СПГ-проекта – «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т (первая линия запущена в 2017 г.) и «Арктик СПГ» мощностью почти 20 млн т (запуск запланирован на 2023 г., выход на полную мощность – к 2026 г.).

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»