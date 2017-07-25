Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: «Новатэк» быстро сжижается
«Новатэк» форсирует СПГ-проекты
Компания пытается не пропустить бум на рынке сжиженного газа
- Артур Топорков
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Первая очередь «Ямал СПГ» заработает уже в этом году
Евгений Егоров / Ведомости
Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что компания планирует завершить строительство завода «Ямал СПГ» почти на год раньше запланированных сроков (ТАСС). «Будем стараться вводить в эксплуатацию очереди «Ямал СПГ» как можно быстрее. Мы планировали ввод каждой линии в конце 2017, 2018, 2019 гг. Думаю, что вторая линия будет введена месяца на три раньше [плана] и на 6–9 месяцев раньше будет введена третья линия», – сказал Михельсон. Он добавил, что на «Арктик СПГ» производство сжиженного газа может начаться в 2022 г. Ранее назывались 2022–2024 гг.
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