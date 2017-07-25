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Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: «Новатэк» быстро сжижается

«Новатэк» форсирует СПГ-проекты

Компания пытается не пропустить бум на рынке сжиженного газа

Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что компания планирует завершить строительство завода «Ямал СПГ» почти на год раньше запланированных сроков (ТАСС). «Будем стараться вводить в эксплуатацию очереди «Ямал СПГ» как можно быстрее. Мы планировали ввод каждой линии в конце 2017, 2018, 2019 гг. Думаю, что вторая линия будет введена месяца на три раньше [плана] и на 6–9 месяцев раньше будет введена третья линия», – сказал Михельсон. Он добавил, что на «Арктик СПГ» производство сжиженного газа может начаться в 2022 г. Ранее назывались 2022–2024 гг.

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