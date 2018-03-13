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Австрийская OMV выбрала «Газпром» единственным «партнером для брака» в России

Австрийская нефтегазовая компания OMV рассматривает возможность покупки активов в России исключительно у «Газпрома», заявил председатель правления компании Райнер Зеле на презентации ее стратегии до 2025 г.

«Наш опыт работы в России показывает, что нужно выбрать только одного партнера для брака. Мы выбрали своего партнера и не смотрим по сторонам», – сказал Зеле (цитата по «Интерфаксу»).

Он подчеркнул, что OMV за последние два года проделала большую работу по покупке российских активов, и теперь акцент смещается на Ближний Восток – Иран и Ирак.

К 2025 г. OMV планирует удвоить продажи газа, ориентируясь на объем свыше 20 млрд куб. м, сообщил вице-президент по переработке Манфред Лейтнер (здесь и далее цитаты по ТАСС). Австрийский концерн намерен увеличить присутствие на газовом рынке Европы, занять до 10% рынка Германии и увеличить долю в газовых проектах России, Норвегии и Румынии.

Реализации этой стратегии будет способствовать строительство трубопровода «Северный поток – 2», отметил Лейтнер. «Я думаю, что "Северный поток – 2" необходим для сохранения энергобезопасности Европы», – сказал он. Зеле добавил, что «строительство "Северного потока – 2" стратегически важно для OMV, так как позволит сделать безопасными поставки газа в Европу в долгосрочной перспективе».

В декабре 2016 г. OMV и «Газпром» заключили обязывающее соглашение по обмену активами, в результате которого российская компания получит 38,5% в норвежской «дочке» OMV – OMV (Norge) AS, а австрийский концерн – 24,98% в проекте разработки двух участков ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири. Закрыть сделку планируется до конца 2018 г. OMV рассчитывает, что добыча газа на уренгойских участках начнется в 2020 г.