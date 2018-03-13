Adidas выкупит свои акции на 3 млрд евро к 2021 году

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Путин признал высоким уровень коррупции не только в Дагестане

Президент России Владимир Путин, побывавший сегодня в Дагестане с рабочей поездкой, назвал высокий уровень коррупции в числе главных проблем республики. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, об этом президент сказал на совещании о социально-экономическом развитии региона в Махачкале.

«В то же время президент подчеркнул, что эта болезнь характерна не только для Дагестана, но и для других регионов нашей большой страны», - сообщил Песков. «Это беда не только Дагестана. Мы сегодня тоже вспоминали об этом. Собственно говоря, вся страна об этом знает. С этим сталкиваются регионы и на востоке, и на западе России, и на юге, и на севере. Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта болезнь тоже не обошла стороной», - цитирует президента сайт Кремля.

На встрече с представителями общественности Дагестана Путин призвал навести порядок в экономике и заверил жителей республики, что поддержка региона будет продолжена. «Нужно навести порядок в экономической деятельности республики. Мне было важно услышать ваше мнение, вашу поддержку, и сейчас я вижу, что мы находимся на правильном пути», - передал слова президента его пресс-секретарь.

По словам Пескова, на встрече Путин обратил внимание жителей республики на то, что, например, из порядка 600 автозаправочных станций налоги платят лишь единицы. «Но куда-то и кому-то они же платят?» - задал риторический вопрос глава государства. «Они забирают ваши деньги, деньги ваших детей», - обратился Путин к жителям Дагестана, подчеркнув, что борьба с коррупцией будет продолжена.

По словам Пескова, Путин потребовал активнее привлекать инвесторов в Дагестан и улучшать бизнес-климат. «Нужно более эффективно использовать инвестиционный потенциал Дагестана, привлекать сюда как российских, так и зарубежных инвесторов», - привел слова президента его пресс-секретарь. В числе областей для инвестиций Путин назвал сельское хозяйство, пищевую, обрабатывающую промышленность и туризм.

Также в ходе визита Путин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым. «Руководитель республики проинформировал президента о том, что за последние месяцы практически все члены правительства России побывали в Дагестане и с ними намечены планы действий по решению первоочередных задач», - добавил Песков.

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей и экс-министра образования и науки республики. В этот же день Васильев отправил правительство Дагестана в отставку. Задержанных доставили спецрейсом в Москву, где они были арестованы. Им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств. По результатам проверок Генпрокуратуры в Дагестане возбудили более 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях, сообщали СМИ. В целом выявлено более 2400 нарушений закона. Наблюдатели восприняли зачистку Дагестана как предвыборный проект Кремля.