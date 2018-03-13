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Бизнес
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Adidas выкупит свои акции на 3 млрд евро к 2021 году

Ведомости
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В ближайшие три года производитель спортивных товаров Adidas выкупит свои акции на сумму до 3 млрд евро (около $3,7 млрд по нынешнему курсу), пишет Bloomberg.

13 марта наблюдательный совет компании одобрил план выкупа акций до мая 2021 г., уточнили в компании. Первый транш выкупа произойдет 22 марта, компания собирается выкупить собственные акции на сумму до 1 млрд евро.

Выкупать акции Adidas собирается наличными средствами, однако в компании не исключают привлечения займов на эти цели.

В 2014 г. компания сообщала, что планирует в течение трех лет выкупить около 10% своих акций на общую сумму 1,5 млрд евро ($1,9 млрд) и выпустить два выпуска еврооблигаций на сумму до 1 млрд евро.

В октябре 2017 г. стало известно, что Adidas закроет в России около 200 магазинов в России. Основная причина сокращения сети – необходимость сохранить положительный денежный поток, поясняли в компании. Первую масштабную волну закрытий российских магазинов Adidas провела в 2015 г. Тогда были закрыты 200 торговых точек, спустя год - еще 80.

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Технологии
Новости

Пользователи Telegram подали в суд на ФСБ

ТАСС / Ведомости
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Пользователи мессенджера Telegram подали в Мещанский суд Москвы коллективный иск с просьбой признать незаконными действия ФСБ. 35 истцов выступают против требования спецслужбы предоставить ей ключи для «расшифровки сообщений всех пользователей», - передает ТАСС слова адвоката и юриста общественной организации «Роскомсвобода» Саркиса Дарбиняна. Пользователи просят суд обязать ФСБ отозвать свое требование к Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

«Административные истцы являются пользователями Telegram, активно используют сервис как для переписки с родственниками и друзьями, так и в своей профессиональной деятельности», - рассказал Дарбинян. В требовании ФСБ они видят угрозу безопасности коммуникаций, поскольку доступ к конфиденциальной информации всех пользователей сервиса может получить неограниченный круг лиц.

20 марта Верховный суд рассмотрит иск Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 года № 432, регламентирующего предоставление сотрудникам службы информации для декодирования сообщений пользователей. В октябре 2017 г. мировой суд признал компанию виновной в отказе предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, и оштрафовал ее на 800 000 руб. Районный суд позже признал это решение законным.

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Политика
Новости

ФСБ задержала 60 организаторов отправки сторонников ИГ в Ирак и Сирию

Ведомости
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) при взаимодействии с МВД на территории Московского региона пресекли незаконную деятельность этнической преступной группы, которая организовала канал нелегальной отправки сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирию и Ирак для участия в военных действиях. Об этом говорится на сайте ФСБ.

Помимо этого задержанные граждане занимались незаконной легализацией в России мигрантов из Центральноазиатского региона.

«В результате спецоперации задержано 60 иностранных граждан. В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт России, оригиналов и копий паспортов иностранных государств», – говорится в сообщении.

Следствие имеет доказательства связи организаторов канала с эмиссарами террористических организаций.

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Политика
Новости

Тиллерсон назвал дату ухода с поста госсекретаря США

Ведомости
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Рекс Тиллерсон прокомментировал информацию об отставке с поста госсекретаря США. Временно исполняющим обязанности госсекретаря США станет заместитель Тиллерсона Джон Салливан, передает Reuters.

«Сегодня мне позвонил президент США… В конце дня я передам все обязанности госсекретаря заместителю госсекретаря [Джону] Салливану. Моя работа на посту госсекретаря закончится в полночь 31 марта», – заявил Тиллерсон.

13 марта президент США Дональд Трамп отправил в отставку Тиллерсона. На пост госсекретаря США он предложил назначить директора ЦРУ Майка Помпео. В свою очередь, возглавить ЦРУ может Джина Хаспел, занимающая на данный момент пост замдиректора ЦРУ.

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Экономика
Новости

ВЭБ заложил в макропрогноз повышение пенсионного возраста с 2020 года

Интерфакс
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Внешэкономбанк (ВЭБ) опубликовал прогноз экономического развития России на 2018–2021 гг., базовый вариант которого предполагает начало постепенного повышения пенсионного возраста в РФ с 2020 г.

«С 2020 г. ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста», – описывают в ВЭБе заложенные в базовый сценарий ожидаемые реформы. «Хотя в послании президента Федеральному собранию предложен возврат к опережающему инфляцию повышению пенсий, по-видимому, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы», – предполагают авторы доклада.

В ВЭБе считают, что благоприятным для экономики в 2017 г. стало соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+. «Это позволило повысить цены на нефть и, по оценке ВЭБа, обеспечить дополнительный прирост экономики на 0,2–0,3 п. п.», – приводят в банке свои расчеты вклада этого соглашения в рост российской экономики (который составил 1,5% в 2017 г.).

«Экономическое оживление остается неустойчивым. В III и IV кварталах 2017 г. наблюдалась пауза роста, или временная стагнация... Мы считаем, что за этим в основном стояли временные факторы и ситуация в начале 2018 г. будет улучшаться, однако позитивная динамика остается весьма уязвимой и хрупкой», – предупреждают экономисты ВЭБа.

Базовый сценарий ВЭБа «предполагает развитие российской экономики в ближайшие три года в относительно благоприятных внешних условиях – ожидается устойчивый рост мировой экономики и отсутствие новой волны значимых антироссийских санкций».

«Чистый отток частного капитала из российской экономики снизится до $20 млрд в 2018–2019 гг. и полностью будет исчерпан к 2021 г. Цена на нефть в среднем в 2018 г. составит $62 за баррель. В 2019 г. снятие ограничений на добычу со стороны ОПЕК и присоединившихся к ней нефтепроизводителей снизит стоимость нефти до $53 за баррель. В 2020–2021 гг. цена на нефть будет поступательно расти до $57–59 за баррель», – описывают в ВЭБе заложенные в базовый сценарий предпосылки.

«Базовый сценарий ВЭБа является достаточно консервативным и значительно отличается от консенсус-прогноза в 2019 г., предполагающего более плавную траекторию цен на нефть», – отмечают эксперты банка.

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Политика
Новости

Ространснадзор сообщил о проблемах с безопасностью на рейсах «Саратовских авиалиний»

Ведомости
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Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин рассказал о результатах внеплановой проверки авиакомпании «Саратовские авиалинии». Контроль за безопасностью полетов был снижен, передает его слова ТАСС.

«В ходе проверки мы видим, что, к сожалению, контроль за безопасностью полетов в авиакомпании "Саратовские авиалинии" слегка снижен», - отметил он.

По его словам, у перевозчика была возможность направлять финансы на повышение безопасности полетов, однако компания этого в последнее время не делала.

11 февраля самолет Ан-148 вылетел из аэропорта «Домодедово». Он выполнял рейс Москва - Орск. Через несколько минут после взлета он пропал с экранов радаров. Обломки самолета были найдены в Раменском районе Подмосковья. На борту самолета находился 71 человек, из них шесть членов экипажа. Выживших нет.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

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Политика
Новости

Заместителя госсекретаря Стива Гольдштейна уволили вслед за Тиллерсоном

Ведомости
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Заместителя госсекретаря Стива Гольдштейна уволили вслед за руководителем госдепартамента США Рексом Тиллерсоном, передает CNN. Увольнение связано с тем, что его заявление об обстоятельствах отставки Тиллерсона противоречит официальной позиции Белого дома, сообщил канал NBC со ссылкой на официального представителя администрации президента США.

Комментируя сегодняшнюю отставку своего начальника, Гольдштейн заявил, что Тиллерсон не знает о ее причинах. Накануне Тиллерсон вернулся из рабочей поездки по Африке, увольнение стало для него полной неожиданностью. По словам Гольдштейна, перед увольнением Тиллерсон не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. Гольдштейн дал понять, что Тиллерсон узнал об увольнении из сообщения Трампа в Twitter.

Источник CNN в Белом доме сказал, что Трамп просил Тиллерсона уйти в отставку еще в пятницу, 9 марта. Тогда госсекретаря якобы предупредили, что он может лишиться должности. Источники, близкие к президенту, пояснили, что Тиллерсон был против внешней политики Трампа.

13 марта Трамп заявил об увольнении Тиллерсона. Госсекретарем США станет нынешний руководитель ЦРУ Майк Помпео, в свою очередь ЦРУ возглавит Джина Хаспел – первая женщина на этом посту. «Майк Помпео станет нашим новым госсекретарем. Ждем от него фантастической работы!.. Мои поздравления!» – написал в Twitter Трамп.

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Политика
Новости

Уровень коррупции в России сочли высоким 75% граждан

Ведомости
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Около 75% россиян считают, что в стране сохраняется высокий уровень коррупции. В 2014 г. данный показатель был на уровне 66%. Таковы данные опроса фонда «Общественное мнение».

Средним уровень коррупции назвали 17% опрошенных (в декабре 2014 г. - 20%), низким - 2% (показатель не изменился).

Не менее 35% респондентов считают, что уровень коррупции в России не меняется, 38% россиян ожидают его повышения, 15% опрошенных - снижения.

42% опрошенных придерживаются мнения, что уровень коррупции в России на данный момент выше, чем в большинстве европейских стран. 8% респондентов думают иначе. Примерно одинаковым его сочли 23% респондентов, 27% затруднились дать оценку.

37% россиян считают, что в ближайшие годы уровень коррупции в России заметно снизится, 45% респондентов придерживаются противоположного мнения. 36% граждан считают, что в России в принципе можно полностью искоренить коррупцию в стране, 56% респондентов уверены в обратном.

В желание руководства страны бороться с коррупцией верят 51% опрошенных, 31% респондентов заявили, что у властей нет для этого возможностей. Еще 29% считают, что руководство может, но не хочет бороться с коррупцией, 13% думают, что у властей нет ни желания, ни возможностей для такой борьбы.

В опросе, который проводился 25 февраля, участвовали граждане России в возрасте от 18 лет и старше. Опрос проводился в 53 субъектах России, 104 населенных пунктах, в нем приняли участие 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Россия против коррупции

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Бизнес
Новости

Шамалов рассказал о своих полномочиях в правлении «Сибура»

Ведомости
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Бизнесмен Кирилл Шамалов будет заниматься международными проектами и операционными вопросами в правлении «Сибура». Об этом рассказал он сам, передает «Интерфакс». «Буду заниматься развитием переработки, международными проектами, в целом буду больше заниматься бизнес-вопросами», – отметил Шамалов.

В феврале совет директоров нефтехимического холдинга «Сибур» избрал Шамалова членом правления на год – до 5 февраля 2019 г. Компания не раскрывала, чем именно будет заниматься Шамалов.

Шамалов был вице-президентом «Сибура» с 2008 г., через четыре года он стал заместителем председателя правления головной компании «Сибур холдинга». В 2014 г. Шамалов консолидировал 21,4% акций компании и стал одним из крупнейших акционеров. В 2015 г. он вышел из состава правления, остался в совете директоров. В апреле 2017 г. Шамалов снизил долю в «Сибуре» до 3,9%, продав 17% миллиардеру Леониду Михельсону.

Кирилл Шамалов – сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. В 2013 г. Reuters сообщал, что Шамалов-младший женился на Катерине Тихоновой, которую собеседники агентства называли дочерью президента России Владимира Путина. В январе 2018 г. Bloomberg писал, что они могли расстаться.

Бизнес
Новости

Минтранс пригрозил Душанбе ответом на невыдачу допусков «Уральским авиалиниям»

Ведомости
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Минтранс обеспокоен решением авиационных властей Таджикистана не выдавать допуск «Уральским авиалиниям» к маршруту Пермь – Душанбе. Об этом говорится в сообщении министерства.

«В нарушение международных договоренностей и без предварительного уведомления таджикской стороной не было выдано разрешение на выполнение полетов. С 12 марта это привело к остановке полетов авиакомпании, что нарушило права пассажиров», – указано в сообщении.

Заявки авиакомпании по маршрутам Краснодар – Худжанд, Челябинск – Душанбе и Жуковский – Куляб поданы в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. По неизвестным причинам по ним нет решений, отмечает Минтранс. Российское ведомство призывает таджикских коллег «соблюдать обязательства, взятые в рамках действующих международных договоренностей».

Минтранс готов 22 или 23 марта начать переговоры в Москве, если у властей Таджикистана остались «дополнительные вопросы по урегулированию ситуации».

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

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Политика
Новости

Путин признал высоким уровень коррупции не только в Дагестане

Интерфакс/Ведомости
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Президент России Владимир Путин, побывавший сегодня в Дагестане с рабочей поездкой, назвал высокий уровень коррупции в числе главных проблем республики. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, об этом президент сказал на совещании о социально-экономическом развитии региона в Махачкале.

«В то же время президент подчеркнул, что эта болезнь характерна не только для Дагестана, но и для других регионов нашей большой страны», - сообщил Песков. «Это беда не только Дагестана. Мы сегодня тоже вспоминали об этом. Собственно говоря, вся страна об этом знает. С этим сталкиваются регионы и на востоке, и на западе России, и на юге, и на севере. Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта болезнь тоже не обошла стороной», - цитирует президента сайт Кремля.

На встрече с представителями общественности Дагестана Путин призвал навести порядок в экономике и заверил жителей республики, что поддержка региона будет продолжена. «Нужно навести порядок в экономической деятельности республики. Мне было важно услышать ваше мнение, вашу поддержку, и сейчас я вижу, что мы находимся на правильном пути», - передал слова президента его пресс-секретарь.

По словам Пескова, на встрече Путин обратил внимание жителей республики на то, что, например, из порядка 600 автозаправочных станций налоги платят лишь единицы. «Но куда-то и кому-то они же платят?» - задал риторический вопрос глава государства. «Они забирают ваши деньги, деньги ваших детей», - обратился Путин к жителям Дагестана, подчеркнув, что борьба с коррупцией будет продолжена.

По словам Пескова, Путин потребовал активнее привлекать инвесторов в Дагестан и улучшать бизнес-климат. «Нужно более эффективно использовать инвестиционный потенциал Дагестана, привлекать сюда как российских, так и зарубежных инвесторов», - привел слова президента его пресс-секретарь. В числе областей для инвестиций Путин назвал сельское хозяйство, пищевую, обрабатывающую промышленность и туризм.

Также в ходе визита Путин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым. «Руководитель республики проинформировал президента о том, что за последние месяцы практически все члены правительства России побывали в Дагестане и с ними намечены планы действий по решению первоочередных задач», - добавил Песков.

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей и экс-министра образования и науки республики. В этот же день Васильев отправил правительство Дагестана в отставку. Задержанных доставили спецрейсом в Москву, где они были арестованы. Им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств. По результатам проверок Генпрокуратуры в Дагестане возбудили более 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях, сообщали СМИ. В целом выявлено более 2400 нарушений закона. Наблюдатели восприняли зачистку Дагестана как предвыборный проект Кремля.

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Политика
Новости

Центризбирком ответил на заявление Навального о подготовке «каруселей» на выборах

Ведомости
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Сотрудник штаба Алексея Навального, получивший за 30 минут три талона о том, что он внесен в списки избирателей по месту голосования, сможет проголосовать только по первому адресу. Об этом заявил во вторник зампредседателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, остальные заявления машина не обрабатывает, но делает отметку и извещает участковый избирком.

Ранее Навальный сообщил, что его штаб решил провести эксперимент, доказывающий, что один человек может получить несколько «филькиных грамот», по которым можно проголосовать несколько раз. И все, по словам Навального, оказалось очень просто: «30 минут понадобилось сотруднику нашего штаба, чтобы получить три бумажки. Три раза может проголосовать. Там вообще нет проблем. Поэтому 18 марта ждем грандиозных "каруселей" фальсифицирующих явку».

Через портал Госуслуг можно получить сколько угодно талонов, но «это соревнование с самим собой», говорит Булаев: действительным будет считаться только первый из них. На остальных участках избирателя просто не признают за своего. А если ему все-таки удастся проголосовать дважды, то его с удовольствием примут в Следственном комитете, отметил Булаев.

На президентских выборах впервые применяется система голосования по месту пребывания, которая пришла на смену открепительным удостоверениям. Чтобы получить прописку на другом участке, избирателю достаточно подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ или избирательную комиссию. Понедельник был последним днем приема заявлений через МФЦ и портал госуслуг (до 14.00 мск 17 марта их еще можно подать через участковую комиссию). По данным ЦИК, о желании голосовать по месту нахождения заявили 4,7 млн человек, но, скорее всего, итоговая цифра будет выше: данные все еще продолжают вводить в систему. Только за последние сутки через систему «мобильный избиратель» поступило 803 000 заявлений.

Впрочем, обнаружили «Ведомости», избирателям доступны не все участки: так, на портале Госуслуг не отражается столичный участок N2151 в здании РАН, где традиционно голосует президент Владимир Путин.

Действительно, достаточно большое количество избирательных участков не отражены в электронной базе, признает Булаев: по его словам, в первую очередь это участки в больницах, СИЗО и прочих малодоступных местах.

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