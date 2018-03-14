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Reuters узнал о планах Трампа обложить пошлинами импорт китайских товаров на $60 млрд

Президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины на импорт продукции из Китая, объем которого оценивается в $60 млрд в год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух собеседников, обсуждавших этот вопрос с представителями Белого дома. Пока речь идет о продукции телекоммуникационного и технологического и секторов. Таким образом, Вашингтон готов отреагировать на политику КНР, вынуждающую американские компании делиться своими технологиями в обмен на право работать на китайском рынке.

Автором этой инициативы в окружении Трампа собеседник агентства из числа отраслевых лоббистов называет руководителя Национального совета по торговле США, признанного протекциониста Питера Наварро. Белый дом ранее отзывался о нем как об одном из наиболее предпочтительных кандидатов на пост экономического советника Трампа. Вместо с Наварро в числе инициаторов пошлин против китайского импорта называют торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Белый дом не исключает расширения спектра китайских импортных товаров, которые могут попасть под санкции. Как ранее сообщало издание Politico, изначально офис Лайтхазера предлагал ограничиться пошлинами на импорт товаров примерно на $30 млрд, но Трамп настоял на более серьезных мерах, после чего спектр товаров был расширен.