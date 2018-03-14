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Основатель IKEA завещал половину состояния на развитие севера Швеции

Основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад завещал направить половину своего состояния на развитие Норрланда - региона на севере Швеции, сообщает газета Dagens Nyheter.

Половину состояния Кампрада получат четверо его детей. Вторая часть будет направлена в семейный фонд поддержки образования и научных исследований – на развитие предприятий Норрланда. Точные суммы на данный момент не названы.

«Ингвар Кампрад всегда интересовался Норрландом и часто бывал там. Он хотел, чтобы молодые люди жили там и не хотели переезжать», - говорит руководитель фонда IKEA и бывший представитель семьи Кампрадов Пер Хеггенс.

Ингвар Кампрад скончался 28 января 2018 г. в возрасте 91 года. В 2015 г. Forbes оценивал его состояние в $3,5 млрд. Размер фонда семьи Кампрадов оценивается в 4,7 млрд крон.

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