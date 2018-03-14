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«Газпром» сократит сотни сотрудников в зарубежных подразделениях

«Газпром» собирается сократить сотни сотрудников в трейдинговом и экспортном подразделениях по всему миру. Им будут предложены рабочие места в офисе компании в Санкт-Петербурге, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Планы компании по сокращению персонала в Европе появились еще до того, как обострились двусторонние отношения России и Великобритании из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Лондоне работают около половины сотрудников трейдингового подразделения «Газпрома», рассказал один из источников.

«В России эту историю продадут как создание новых рабочих мест внутри страны», - заявил другой источник. По его словам, в рамках реорганизации российский концерн более чем на 50% сократит количество рабочих мест за рубежом с нынешних 2000. При этом в Петербурге будут открыты необходимые компании кадровые позиции.

По информации источников, в ходе реструктуризации функции трейдингового подразделения Gazprom Marketing and Trading частично объединят с функциями Gazprom Germania.

«Газпром» подтвердил Reuters, что концерн начал прорабатывать вопросы реорганизации экспортного подразделения. В компании рассчитывают, что реорганизованное международное подразделение по сбыту газа усилит позиции «Газпрома» на мировом рынке. План реструктуризации еще не утвержден, отметил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.