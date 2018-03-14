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«Газпром» сократит сотни сотрудников в зарубежных подразделениях

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«Газпром» собирается сократить сотни сотрудников в трейдинговом и экспортном подразделениях по всему миру. Им будут предложены рабочие места в офисе компании в Санкт-Петербурге, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Планы компании по сокращению персонала в Европе появились еще до того, как обострились двусторонние отношения России и Великобритании из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Лондоне работают около половины сотрудников трейдингового подразделения «Газпрома», рассказал один из источников.

«В России эту историю продадут как создание новых рабочих мест внутри страны», - заявил другой источник. По его словам, в рамках реорганизации российский концерн более чем на 50% сократит количество рабочих мест за рубежом с нынешних 2000. При этом в Петербурге будут открыты необходимые компании кадровые позиции.

По информации источников, в ходе реструктуризации функции трейдингового подразделения Gazprom Marketing and Trading частично объединят с функциями Gazprom Germania.

«Газпром» подтвердил Reuters, что концерн начал прорабатывать вопросы реорганизации экспортного подразделения. В компании рассчитывают, что реорганизованное международное подразделение по сбыту газа усилит позиции «Газпрома» на мировом рынке. План реструктуризации еще не утвержден, отметил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

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Политика
Новости

Россельхознадзор готовится запретить поставки томатов из Белоруссии

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Россельхознадзор может запретить поставки томатов из Белоруссии, поскольку не исключает ввоз продукции из «санкционных» стран. «Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Белоруссии томатов по причине серьезного увеличения объема поставок "санкционной" продукции (в частности, томатов) с территории этого государства», - говорится в сообщении службы.

Решение может быть принято на следующей неделе.

Россельхознадзор пишет, что в ходе совместных рейдов с ФТС на российско-белорусском административном участке госграницы с 7 по 13 марта задержано 12 машин с томатами, запрещенными к поставкам в Россию. «Еженедельно на этом участке границы задерживается порядка 7-8 автомобилей с плодоовощной продукцией, запрещенной к ввозу на территорию России», - говорится в сообщении.

Россельхознадзор не раз обращал внимание белорусских коллег на необходимость усиления контроля поставляемой с ее территории растительной продукции, входящей в список запрещённых к ввозу товаров. «Более того, в связи с выявленными ранее поставками через территорию Белоруссии "санкционной" продукции в сопровождении поддельных фитосанитарных сертификатов стран Африки Россельхознадзор был вынужден запретить поставки через Белоруссию продукции из 33 стран», - напоминает Россельхознадзор.

В конце 2017 года поставки томатов в Россию возобновила Турция. Правительство России разрешило с 1 ноября поставки томатов из этой страны в объеме 50 000 т. В конце октября Россельхознадзор снял ограничения на поставки томатов с первых трех турецких предприятий, в начале этого года список был расширен.

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Бизнес
Новости

«Газпром» заявил о готовности «Нафтогаза» начать переговоры о расторжении контрактов

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Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил о готовности украинского «Нафтогаза» начать переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. Российская компания предлагает начать переговоры в ближайшие дни, передает ТАСС.

«Сегодня "Газпром" на свой запрос получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение о готовности начать переговоры», - сказал он.

«Нафтогаз» выступает против разрыва контрактов с «Газпромом». Украинская компания заявит об этом на двусторонних переговорах. «Кроме того, мы послали "Газпрому" требование о пересмотре тарифа. На встрече, разумеется, будет обсуждаться выполнение решений арбитража», - заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Ранее «Газпром» направил «Нафтогазу» уведомление о начале процедуры расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что процесс расторжения контрактов может затянуться на два года. Миллер пояснил, что «Газпром» принял решение о расторжении контрактов во избежание в будущем других штрафов, так как «Нафтогаз» собирается до конца действия контрактов, на основании решения суда Стокгольма, взыскать с российской компании еще несколько миллиардов долларов.

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Бизнес
Новости

Проект указа о вхождении ОАК в «Ростех» внесен в правительство

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Проект указа президента о вхождении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в госкорпорацию «Ростех» подготовлен и внесен в правительство, заявил министр промышленности Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, процесс вхождения может занять около одного года.

«С учетом того, что у "Ростеха" особый статус по закону, то управление переходит сразу с подписанием указа», - отметил министр.

Вхождение ОАК в «Ростех» также подразумевает наличие инвестиций в размере 30-40 млрд руб. в ближайшие три года в проект производства самолета МС-21.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что глава государства Владимир Путин одобрил предложение Минпромторга о привлечении «Ростеха» к финансированию проекта создания самолета МС-21.

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Политика
Новости

Захарова ответила на отзыв Великобританией приглашения министру Лаврову

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не принимал приглашение посетить с визитом Великобританию, об отзыве которого сегодня объявила британская сторона. «Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. [Тереза] Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал», - написала Захарова в Facebook.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в контексте ответных мер против России в связи с «делом Скрипаля» Лондон отзывает приглашение Лаврову, которое было передано после визита в Москву руководителя Форин-офиса Бориса Джонсона. Кроме того, Мэй сказала, что Лавров «недостоин своего поста». В ответ Захарова написала, что «оценку ему [Лаврову] как министру дает президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр - Борис Джонсон».

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Технологии
Новости

Broadcom отозвала предложение о покупке Qualcomm после блокирования сделки Трампом

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Сингапурский производитель полупроводников Broadcom отозвал предложение о покупке американского производителя микрочипов Qualcomm из-за блокирования сделки президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Принимая решение о запрете сделки, Трамп сослался на интересы национальной безопасности США. Трамп подчеркнул, что полученные им сведения свидетельствуют о том, что Broadcom может по итогам сделки «предпринять действия, угрожающие национальной безопасности США». Подобные сделки будут блокироваться и в будущем, говорится в указе президента США.

Broadcom «разочарована таким исходом», отмечается в сообщении. Broadcom также отозвала список независимых кандидатов в совет директоров Qualcomm. Акционеры американской компании должны были рассмотреть документ на ближайшем собрании.

«Broadcom продолжит двигаться вперед в процессе смены юрисдикции и, как планировалось, проведет специальное собрание акционеров 23 марта 2018 г.», - говорится в пресс-релизе.

Ранее Broadcom рассматривала возможность переноса штаб-квартиры из Сингапура в США. По условиям сорвавшейся сделки сингапурская компания должна была получить контроль над Qualcomm. Сделка оценивалась в $117 млрд. Стороны планировали ее закрыть в начале апреля.

Восемь крупнейших сделок 2017 года

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Бизнес
Новости

Росавиация предписала «Саратовским авиалиниям» устранить нарушения до конца апреля

Ведомости
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Росавиация предписала «Саратовским авиалиниям» до конца апреля устранить выявленные в ходе внеплановой проверки нарушения. Проверка была инициирована после катастрофы пассажирского самолета АН-148, передает RNS.

«В ходе проверки были выявлены нарушения, авиакомпании в соответствии с действующим законодательством выделено время для их устранения до конца апреля», — заявил представитель Росавиации, не уточнив, какие именно нарушения обнаружила Росавиация.

Накануне руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что в отношении «Саратовских авиалиний» подготовлен «целый ряд предписаний». Служба не исключила возможных «жестких мер» против авиакомпании.

По его словам, контроль за безопасностью полетов в авиакомпании был недостаточным. В «Саратовских авиалиниях» опровергли данную информацию.

11 февраля в Раменском районе Московской области разбился Ан-148. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

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Политика
Новости

Посольство России назвало враждебным шагом высылку дипломатов Великобританией

Ведомости
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Посольство России в Великобритании сегодня назвало высылку 23 российских дипломатов враждебным шагом, возложив на политическое руководство Великобритании ответственность за упадок российско-британских отношений.

«14 марта посол России в Великобритании А. В. Яковенко был вызван в Форин Офис, где ему было заявлено об объявлении 23 дипломатов «персона нон грата». Рассматриваем этот враждебный шаг как абсолютно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании», - говорится в заявлении посольства России.

Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в британском парламенте, что Россия несет ответственность за покушение на убийство бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и за угрозу жизни других британских граждан в Солсбери. Мэй приняла решение в недельный срок выслать 23 российских дипломатов. Кроме того, приостанавливаются все двусторонние контакты с Россией и отзывается приглашение министра иностранных дел Сергея Лаврова. Соединенное Королевство ужесточит проверку перелетов и грузов из России, а в перспективе может заморозить российские госактивы там, где это «необходимо», при наличии доказательств угрозы жизни или имуществу британцев.

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Экономика
Новости

Минэкономразвития ожидает к лету рекордного снижения инфляции

Ведомости
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В апреле-мае инфляция будет находиться в диапазоне 2,1-2,2%, а в июне рост цен в годовом выражении может опуститься ниже 2%, обновив рекорд, говорится в опубликованной Минэкономразвития «Картине экономики».

«В июне годовой рост цен может опуститься ниже 2%, учитывая относительно высокую базу прошлого года», - прогнозирует Минэкономразвития.

В феврале потребительская инфляция в годовом выражении сохранилась на исторически рекордно низком уровне в 2,2%, с точностью до сотых - 2,18%. В результате рост цен в России впервые в истории оказался ниже, чем в США. В помесячном выражении с устранением сезонности потребительские цены в феврале увеличились на 0,2% после нулевой динамики в январе.

В марте цены увеличатся на 0,2-0,3%, в годовом выражении – на 2,2-2,3%, прогнозирует Минэкономразвития. При отсутствии негативных погодных шоков инфляция весь год будет сохраняться ниже целевого значения в 4%, ожидают в министерстве. Инфляционное давление в российской экономике остается низким, несмотря на динамичный рост зарплат и уверенное восстановление потребительского спроса.

В феврале возобновился рост цен на плодоовощную продукцию (+1,1% после снижения на 1,3% месяцем ранее), что связано в том числе с удорожанием картофеля из-за низкого урожая. Вместе с тем в группе продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции околонулевой темп роста сохраняется третий месяц подряд благодаря достаточному уровню предложения.

Темп роста цен на непродовольственные товары в феврале снизился до 0,1% к предыдущему месяцу после 0,3% в январе. Вклад в замедление инфляции в данной товарной группе внесла нормализация динамики цен на бензин. При этом темпы роста цен снизились и в группе непродовольственных товаров, за исключением подакцизной продукции. Цены на услуги в феврале увеличились на 0,2%, в первую очередь в связи с удорожанием жилищных услуг.

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Финансы
Новости

Курс рубля не отреагировал на заявления Мэй о высылке российских дипломатов

Ведомости
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Курс рубля практически не отреагировал на заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о высылке 23 российских дипломата из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара по отношению к рублю в среду с момента открытия торгов колебался в диапазоне 57,0675 - 56,7625 руб. за $1. К 16.03 мск курс доллара опустился на 9 коп., до 56,93 руб. Курс евро к этому времени терял 20 коп., торгуясь на уровне 70,45 руб.

Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение на заявлениях Мэй до 1,17-1,43% - 2292,25 пункта и 1267,44 пункта соответственно.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Политика
Новости

Путин попросил достроить автомобильный мост в Крым раньше срока

Ведомости
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Президент России Владимир Путин, посетивший строительную площадку Крымского моста, призвал открыть автомобильное движение по мосту раньше срока, сообщает корреспондент «Ведомостей». Согласно условиям контракта это должно произойти в декабре 2018 г. Президент же попросил завершить работы, чтобы запустить автодвижение к летнему сезону.

«Да, постараемся», - пообещал Аркадий Ротенберг, акционер компании «Стройгазмонтаж», которая строит транспортный переход через Керченский пролив.

В среду Путин прибыл на мост и пообщался с рабочими, которые трудятся на стройке. На арке моста главу государства встретил также министр транспорта Максим Соколов.

По оценке президента, «осталось только дооборудовать автомобильную дорогу, положить асфальтобетон, разметку сделать - это уже не самая сложная работа». Но во второй - железнодорожной - части моста «еще предстоит многое сделать», заметил президент.

Это не первая поездка президента на объект: впервые он совершил ознакомительный визит на стройплощадку транспортного перехода 18 марта 2016 г. Тогда он осмотрел строительство с вертолета, а затем провел совещание на острове Тузла.

Стоимость контракта на строительство транспортного перехода через Керченский пролив - 222,5 млрд руб., а с учетом затрат заказчика - почти 228 млрд руб. Рабочие уже завершили монтаж пролетов автомобильной части Крымского моста и соединили мостовым полотном таманский и керченский берега. Согласно условиям контракта автомобильное движение по мосту должны открыть в декабре 2018 г., а железнодорожное - к декабрю 2019 г.

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Политика
Новости

Экскаватор упал на электричку с моста в Москве

Ведомости
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Экскаватор сегодня упал на электричку в Москве с моста между платформами «Яуза» и «Маленковская» Ярославского направления, сообщил канал «Рен-ТВ». По имеющейся информации, поврежден второй вагон электрички Фрязево - Москва - смят тамбур. Есть пострадавшие, их число уточняется, сообщил канал.

Движение электричек приостанавливалось и было восстановлено в 17.09 среды, после того как аварийный поезд отбуксировали.

По данным агентства городских новостей «Москва», инцидент произошел рядом с вагонным депо «Лосиноостровская». «В районе платформы «Маленковская» Ярославского направления Московской железной дороги экскаватор свалился с моста и упал на крышу поезда, пробив обшивку. В результате происшествия пострадали несколько человек, точное количество раненых уточняется», - сказал собеседник агентства в экстренных службах.

По информации Telegram-канала «112», водитель экскаватора госпитализирован в тяжелом состоянии. Подтверждения этой информации от экстренных служб пока нет.

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